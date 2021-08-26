Индекс Мосбиржи сумел вчера закрыть основную сессию на уровне предыдущего открытия, но сегодня ситуация на мировых рынках начала ухудшаться. Около 0,15% теряют американские фьючерсы, в минусе все промышленные и драгоценные металлы, треть процента теряет нефть. На таком фоне нас ждет открытие снижением, после чего осторожные продажи могут усилиться.

Пока ничего страшного не происходит, рынки ждут завтрашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и многие просто сокращают спекулятивные лонги. Но вряд ли Пауэлл четко скажет о начале сворачивания программы выкупа бумаг с рынка. Скорее всего, сроки будут обозначены на ближайшем заседании ФРС США.

О том, что российские инвесторы готовы к покупкам, говорит тот факт, что вчера спрос перекинулся во «второй эшелон». Эту тенденцию мы будем наблюдать и сегодня. Рекомендуем обратить внимание на бумаги «Системы», В понедельник компания проведет телефонную конференцию, в ходе которой будут затронуты вопросы вывода некоторых ее «дочек» на IPO. Если будет сказана какая-то конкретика по этому вопросу, акции АФК могут показать хороший рост.

Лучше рынка вчера отторговались банки, что также говорит об отсутствии сильного желания фиксировать прибыль. Но стоит помнить, что акции банков первыми падают при появлении негатива.

По-прежнему слабо выглядит нефтянка, и мы рекомендуем сокращать ее долю в портфелях. Агрессивным инвесторам стоит искать моменты для открытия шортов, особенно по «Роснефти», в которой, похоже, присутствует какой-то крупный продавец.

Вчера нефть поддержали данные о снижении запасов нефти и бензина, но этот драйвер уже сегодня перестанет действовать. Не исключено, что нефть вновь уйдет под отметку 70 долларов и на какое-то время обоснуется в диапазоне 65-68 долларов за баррель.

Рубль вчера начал сдавать позиции, а на утренней сессии российская валюта ослабла к доллару уже на 0,3%, перешагнув отметку 74. Сильным сопротивлением по паре доллар-рубль является район 74,6, но если Пауэлл огорчит рынки, то с учетом этого фактора и потери такого драйвера как налоговый период данное сопротивление не устоит.