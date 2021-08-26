Рубль слабеет, несмотря на растущую нефть
Пара доллар/рубль со вчерашнего дня незначительно выросла, проигнорировав растущую нефть.
Согласно нашим подсчетам, рубль должен был инерционно укрепиться перед очередной фазой сокращения, типичного на конец августа, однако продемонстрировал отрицательную динамику уже вчера. Не помогли рублю ни растущие котировки нефти марки Brent, ни прошедшие аукционы ОФЗ с параллельно идущими налоговыми выплатами голубых фишек. Инвесторы сохранили консервативный настрой, что подтверждается выросшим объемом торгов по коротким позициям долл./руб. В целом, до конца этой недели ожидать укрепления отечественной валюты не придется, а скорее, наоборот: с учетом предстоящего симпозиума ФРС в Джексон Хоуле и макростатистики из США, скорее всего, рубль продолжит дешеветь.
По состоянию на утро среды мировые фондовые рынки открылись слабо негативно, цены на нефть находятся под давлением, равно как и цены на золото.
Сегодня мы ожидаем перехода рубля к середине нашего целевого диапазона 73,5-76. Слабость отечественной валюты будет связана в основном с отсутствием позитивных факторов.
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