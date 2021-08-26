В среду на мировых рынках сохранился умеренно позитивный настрой. Индекс развитых рынков (MSCI World: +0,1%) закрылся в слабом плюсе на фоне неплохих статистических данных по США, а индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,4%) продолжил расти на фоне отскока технологических компаний КНР.

Способствовали улучшению настроений также признаки постепенного ослабления распространения COVID-19 в США, характерные при прохождении пика новой волны. Данные по заказам на товары длительного пользования в США в июле показали снижение (-0,1% м/м), однако они оказались немного лучше ожиданий (консенсус-прогноз Bloomberg: —0,3%). В ходе торговой сессии доллар предпринимал попыток укрепится, однако к концу дня вновь снизился. В результате, индекс S&P500 (+0,2%), ведомый четвертый день подряд энергетическим и финансовым секторами, тестировал уровень 4500 пунктов, обновив исторические максимумы, также как и индекс NASDAQ Composite (+0,1%), пытающийся закрепиться выше круглого уровня 15 000 пунктов.

На утро четверга настроения на мировых рынках мы оцениваем как слабо негативные. Ключевые азиатский индексы снижаются, ведомые КНР на фоне опасения дальнейшего регуляторного давления, а также Южной Корее, где сегодня утро ЦБ поднял ключевую ставку – первым среди азиатских стран. Фьючерсы на американские и европейские индексы в символическом минусе. Нефть Brent немного корректируется после трех дней роста, а другое цены на другие сырьевые товары показывают разнонаправленную динамику.

Сегодня ожидается блок макроэкономической статистики по США, который может оказать существенное влияния на настроения участников рынка перед заседанием глав регуляторов ФРС в Джексон Хоуле, которое начнется уже сегодня. Так, ожидается публикация еженедельных данных по новым заявкам на пособия по безработице, которые на предыдущей неделе оказались намного лучше ожиданий. Кроме этого сегодня выйдут данные по индексу цен PCE за 2 кв. в США, а также вторая оценка ВВП США за 2 кв., однако не ждем по ним существенных изменений. Полагаем, что сегодня участники рынка попробуют зафиксировать часть прибыли перед симпозиумом глав ФРС.

Вчера индекс МосБиржи (-0,1%), открывшись ростом плавно снижался к середине диапазона 3850-3900 пунктов, однако к концу дня тяготел к его верхней границе. Давление на индекс оказывали акции компаний нефтегазового сектора (НОВАТЭК: —1,4%; Роснефть: —1,2%; Сургутнефтегаз ап: —1,1%; Газпром: —0,3%; ЛУКОЙЛ: —0,9%), которые снижались второй день подряд, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть. Снижались акции золотодобытчиков (Полюс: —1,1%; Полиметалл: —0,5%) на фоне снижения цен на золото. Лидерами роста стали бумаги сталелитейщиков (ММК: +2,9%; НЛМК: +2,2%; Северсталь: +1,2%) на фоне укрепления цен на сталь, а также строительные компании (ПИК: +4,2%; ЛСР: +2,4%).

Сегодня, учитывая слабо негативный настрой на глобальных рынках, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к движению индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 3850-3900 пунктов. Ожидается публикация финансовой отчетности за 2 кв. сразу нескольких компаний. Среди них: Полиметалл, РусГидро, Совкомфлот и TCS Group.