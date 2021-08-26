Акции США выросли в спокойный день торгов накануне симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, который состоится позднее на этой неделе. S&P 500 (+0.2%) и Nasdaq 100 (+0.1%) в среду выросли, при этом оба индекса достигли новых максимумов. Сектора Financials (+1.2%) и Energy (+0.8%) стали лидерами на фоне роста доходности 10-летних US Treasuries +5 бп до 1.34% и нефти (+1.6%). Между тем, акции в Европе торговались смешанно, тогда как китайские технологические компании в основном корректировались после недавнего ралли.

«Медведей осталось не так уж и много», — сказала по телефону Ирен Танкель, главный стратег по акциям США в BCA Research. По ее словам, откаты, подобные тому, что был на прошлой неделе, становятся «все мельче и мельче» по мере того, как все больше людей покупают на этих просадках. «На рынке превалирует очень, очень сильный менталитет покупателя».

Отчетность компаний, расширение вакцинации и поддержка со стороны монетарной политики помогли восстановить уверенность инвесторов на фоне роста случаев заражения дельта-штаммом. Тем не менее, темпы планов ФРС по сокращению программы покупки активов остаются ключевым вопросом, в отношении которого трейдеры надеются получить как можно больше ясности, когда председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать на вэбинаре в пятницу.

«Реальность такова, что инвесторы нервничают, когда ФРС начинает менять политику, и на этот раз мы не видим особенной нервозности накануне заседания», — сказал аналитик Bloomberg Intelligence Мартин Адамс. «Это, вероятно, самый большой риск для акций в ближайшее время».

5,000 к концу 2022 года. Именно до такой отметки, по мнению UBS Global Wealth Management, S&P 500 вырастет к концу следующего года, что пока является последним прогнозом из множества банков Уолл-стрит, обновляющих свои ожидания на фоне беспрецедентного роста рынка. «Сочетание уверенного экономического роста и все еще стимулирующей ФРС является благоприятным фоном для акций, даже несмотря на то, что фондовый рынок уже принес сногсшибательную доходность», — пишет Солита Марчелли, главный инвестиционный стратег компании по Северной и Южной Америке.

Все больше признаков того, что доходность US Treasuries может продолжить рост, даже если Пауэлл сохранит сбалансированный тон на симпозиуме Джексон-Хоул. Доходность 5-летних облигаций — срок, который одновременно отражает ожидаемые изменения краткосрочных процентных ставок и темпы скупки центральными банками долгосрочных облигаций — выросла почти на 20 базисных пунктов с минимума в этом месяце, что усилило ее отставание от остальной части кривой с февраля. Для стратегов ING во главе с Падраиком Гарви их относительная дешевизна по сравнению с двух- и 10-летними аналогами указывает на «остаточный» импульс для продолжения роста ставок.



