Дефляционный тренд прервался
Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS на минимумах 2021 года. Оживление доходности базового актива не производит пока никакого впечатления на участников долгового рынка ЕМ, которые, по-видимому, считают его неустойчивым. Между тем на спокойном геополитическом фоне российская риск-премия обновила минимум 2021 года, упав до 82 б. п.
Сектор ОФЗ: доля нерезидентов выросла до 20,6%. Вчера ЦБ сообщил, что, по состоянию на 1 августа, доля иностранных инвесторов составила 20,6% против 19,7% в начале предыдущего месяца. В номинальном выражении вложения нерезидентов в ОФЗ достигли 3,157 трлн руб. И если во вчерашних аукционах (Минфин разместил бумаг на общую сумму 107 млрд руб.) они из-за санкций вряд ли участвовали, бумаги вполне могли покупаться локальными участниками для их перепродажи нерезидентам на «вторичке». По данным Росстата, инфляция в России с 17 по 23 августа ускорилась до 0,1%. Последний раз недельная инфляция в РФ равнялась 0,1% на неделе с 6 по 12 июля. Для второй половины августа такая недельная инфляция значительно выше нормы – обычно фиксируется околонулевая динамика либо даже небольшое снижение цен на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции. Годовая инфляция на этом фоне увеличилась до 6,7%, что, отметим, выше уровня текущей ключевой ставки (6,5%).
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