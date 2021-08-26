В среду на нефтяном рынке сохранялся оптимизм, хотя темпы роста снизились: всего +1,2% после 3,3% во вторник и 5,5% в понедельник. За три дня котировки прибавили 10,8%, что указывает на высокий уровень перекупленности. По графику котировки достигли трехнедельного максимума и логичным продолжением будет коррекция. Сегодня с утра котировки теряют 0,6%, подтверждая такую логику. Цель снижения может быть на отметке $70 за баррель.

При этом спред между сортами Brent и WTI с начала недели расширился до $4 за баррель. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление добычи в США и продажа 20 млн барр. из стратегического резерва способствуют отставанию американского бенчмарка.

Стоит отметить, что важным фактором восстановления нефти и других сырьевых товаров выступает смягчение опасений из-за ужесточения политики ФРС. Это можно видеть по ослаблению доллара США. Индекс доллара DXY снижается три дня подряд, и по графику крайние три свечи напоминают перевернутый график Brent.

Параллельно в Китае наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. В среду сообщалось о 20 новых случаях заболеваний после 35 днем ранее. В результате принятых мер Китай смог сдержать вспышку заболеваемости, что указывает на, вероятно, ограниченный срок локдаунов в стране.

Статистика от EIA по запасам нефти в среду вышла в позитивном ключе и также поддержала котировки. Запасы нефти и бензина сократились сильнее прогнозов, на 3 млн и 2,4 млн барр., соответственно. Запасы дистиллятов выросли на 0,6 млн барр., но рынок мало смотрит на этот показатель.

Снижение нефтяных запасов произошло, несмотря на стабильную добычу 11,4 млн б/с и скачок чистого импорта на 420 тыс. б/с. Это означает, что сокращение обусловлено именно спросом. Загрузка НПЗ незначительно выросла с 92,2% до 92,4 %.

Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе составили 21,8 млн б/с (+360 тыс. б/с). Среднее за 4 дня выросло до 21 млн б/с, что отражает сохранение сезонно высокого спроса на топливо. Поставки бензина выросли с 9,3 до 9,6 млн б/с.

Мексиканская Pemex сообщила, что планирует восстановить добычу нефти в полном объеме к 30 августа. На прошлых выходных на одной из морских платформ компании произошел пожар, из-за чего было приостановлено производство около 420 тыс. б/с. Быстрое восстановление будет нивелировать позитивное влияние данного фактора на котировки.