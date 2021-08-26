По итогам января–июля промышленность выросла на 4,4% год к году. Согласно данным Росстата, в июле 2021 г. промышленное производство в РФ увеличилось на 6,8% год к году после роста на 10,2% в июне. Этот результат оказался хуже ожиданий рынка (консенсус-прогноз Интерфакса предполагал рост на 8,2%) и немного лучше нашей оценки (рост на 6,5%). С учетом корректировки на сезонный и календарный факторы в июле выпуск промышленной продукции снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, по итогам января–июля промышленность выросла на 4,4% относительно соответствующего периода 2020 г. При этом Росстат пересмотрел динамику промпроизводства за 2020 г. и 1 п/г 2021 г. Так, согласно уточненным данным, в прошлом году промышленность сократилась на 2,1% (минус 2,6% согласно предыдущей оценке), а в январе–июне 2021 г. – выросла на 4% (плюс 4,4% ранее).

Замедление роста наблюдается во всех ключевых отраслях. Производство в секторе добычи полезных ископаемых увеличилось в июле на 11,6% год к году после плюс 13,7% месяцем ранее. При этом добыча нефти выросла на 11,8% относительно уровня годичной давности, добыча угля – на 8%, газа – на 15,9%. В обрабатывающей промышленности в июле производство увеличилось на 3,4% год к году после роста на 7,6% в июне. Существенный рост наблюдался во всех основных сегментах, за исключением производства одежды, табачных и прочих готовых изделий, компьютеров и электронного оборудования, прочих транспортных средств, объемы которого снизились. Объемы в сегменте ремонта и монтажа машин и оборудования также заметно снизились. Объемы обеспечения электроэнергией, газом и паром год к году увеличились на 6,5% после роста на 8,1% в июне. В секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов производство стало больше на 16,7% по сравнению с ростом на 33,5% в предыдущем месяце.

Ожидаем улучшения ситуации в промышленности в краткосрочной перспективе. В июле темпы роста добычи угля значительно увеличились, в то время как темпы роста добычи газа заметно сократились. В обрабатывающей промышленности в июле годовые темпы роста производства продолжили снижаться в связи с постепенным исчерпанием так называемого эффекта низкой базы прошлого года. При этом определенную негативную роль в прошлом месяце сыграл календарный фактор (в июле текущего года было на один рабочий день меньше по сравнению с тем же месяцем 2020 г.). В то же время в прошлом месяце объем произведенной промышленной продукции был на 0,7% выше, чем в июле 2019 г. При этом необходимо отметить, что в июне промпроизводство было больше на 2,8% по сравнению с уровнем двухгодичной давности. Отчасти такая динамика связана с торможением в добывающем секторе, объемы которого снизились на 3,9% по сравнению с июлем 2019 г. Кроме того, быстрый рост заболеваемости коронавирусом этим летом оказал заметное негативное влияние на темпы роста в обрабатывающей промышленности. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе постепенное снижение заболеваемости окажет умеренное позитивное влияние на темпы роста производства в обрабатывающей промышленности. Кроме того, ожидаемое дальнейшее ослабление ограничений в рамках сделки ОПЕК+ будет способствовать улучшению динамики в добывающем секторе. Мы подтверждаем текущий прогноз по темпам роста промпроизводства в 2021 г., равный 5,5%, однако допускаем, что фактические темпы роста промышленности окажутся несколько ниже.