Завтра состоится ежегодный экономический симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, который завершится выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В этом году мероприятие пройдет онлайн и займет лишь один день. Наибольший интерес для инвесторов представляют потенциальные сигналы, касающиеся темпов и сроков сворачивания программы количественного смягчения. Мы полагаем, что инвесторы займут выжидательную позицию, так что, скорее всего, сегодня, как и вчера, мы не увидим на рынках сильных артикулированных движений. Кривая казначейских облигаций США в среду продолжила смещаться вверх: 10-летние бумаги выросли в доходности еще на 5 бп, до 1,34%, а 2-летние – на 2 бп, до 0,24%. В течение нескольких дней подряд долговые рынки отыгрывают сценарий, согласно которому пятничная риторика Пауэлла по поводу количественного смягчения будет носить относительно жесткий характер.

Экономических новостей вчера опять было немного, но настроения на рынках остались в целом позитивными. В результате индексы S&P 500 и MSCI EM выросли еще на 0,2% и 0,4% соответственно. Тем не менее немецкий DAX скорректировался на 0,3%, негативно отреагировав на более сильное, чем ожидалось, снижение индекса делового климата Ifo (до 99,4 с сезонной корректировкой против 100,4 согласно консенсус-прогнозу Bloomberg). Основное давление на общий индикатор вновь оказал субиндекс ожиданий, опустившийся со 101,0 до 97,5 с сезонной корректировкой, самого низкого значения с ноября 2020 г. В то же время субиндекс оценки текущей ситуации продолжил расти, достигнув 101,4 (+1,0 к значению июля). Согласно пресс-релизу, давление на экономику оказывают нарушения в работе логистических цепочек и опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом. Объем заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 0,1% м/м с исключением сезонного фактора (опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения на 0,3%). Цены на нефть продолжили восстанавливаться – отчасти благодаря улучшению прогнозов относительно распространения дельта-штамма коронавируса, отчасти на данных Минэнерго США и Американского института нефти (API), свидетельствовавших о снижении товарных запасов нефти в стране. По данным Минэнерго, на последней отчетной неделе они опустились до минимального уровня с января 2020 г. В итоге нефть Brent завершила сессию на отметке 72,25 долл./барр., на 1,7% выше уровня закрытия вторника.

Валюты EM и стран – экспортеров сырьевых товаров по итогам вчерашнего дня преимущественно укрепились. Тайский бат и бразильский реал показали опережающую динамику – за день они подорожали на 0,7% и 0,6% соответственно, тогда как турецкая лира и южноафриканский ранд укрепились на 0,3–0,4%. В то же время мексиканское песо и корейская вона немного отстали, подешевев на 0,1–0,2%. Решение Банка Кореи повысить ключевую ставку на 25 бп, до 0,75%, которого ожидала примерно половина опрошенных Bloomberg экономистов, не оказало поддержку воне. Рубль отстал от валют EM, поскольку основные налоговые выплаты уже завершились, и экспортеры сократили предложение валюты. В первой половине дня рубль торговался вблизи уровня закрытия вторника (73,75 за доллар), однако с началом торговой сессии в США ослаб на 30 копеек и в итоге завершил день на отметке 73,95, таким образом, подешевев на 0,3%. Объем торгов в сегменте USDRUB_TOM на МосБирже повысился до 2,0 млрд долл.