Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, мы испытали кратковременную просадку из-за нисходящего импульса глобальных площадок и нефти. Однако ситуация на мировых рынках быстро улучшилась, вызвав у нас восстановление.

Фондовые индикаторы и нефтяные цены с начала дня демонстрируют нисходящую динамику. Утром наблюдалась коррекция, но она закончилась волной снижения, которая, правда, не получила развития.

Давление на рисковые активы оказало решение центрального банка Южной Кореи первым из развитых экономик повысить базовую процентную ставку. Ужесточение денежно-кредитной политики является одной из главных угроз для восходящего тренда мировых рынков.

На этом фоне усилились опасения сигналов о сворачивании монетарных стимулов ФРС. Тем более, что многие инвесторы рассчитывают получить комментарии по этой теме уже в ходе стартующего сегодня экономического симпозиума в Джексон-Хоул.

Дополнительным негативом выступили очередные слабые экономические данные из Германии. На этот раз индекс потребительского климата оказался хуже прогноза. Сегодня рынки будут оценивать статистику по ВВП США за II кв., а также еженедельный отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США. Более слабые данные могут быть восприняты оптимистично, поскольку способны заставить ФРС повременить с началом сворачивания монетарных стимулов.

Сегодня российские фондовые индикаторы сумели отскочить от ближайших поддержек: 3855 п. у индекса Мосбиржи и 1640 п. у индекса РТС. Однако, учитывая проявленную нами вчера относительную слабость, в случае ухудшения внешнего фона, эти уровни могут быть пробиты уже сегодня, а снижение ускорится.

Валютный рынок

В начале сессии рубль активно снижался, хотя ситуация на мировых рынках улучшалась, лишь нефтяные цены сдержанно проседали. Незадолго до старта основной российской сессии нефть скорректировалась, вызвав резкое укрепление рубля.

Несмотря на последующий нисходящий импульс нефтяных цен и ухудшение ситуации на глобальных площадках рубль остался в небольшом плюсе около сегодняшних вершин.

Развивающиеся валюты с открытия находятся под давлением умеренного роста доллара. На старте европейской сессии он резко сдал позиции, вызвав коррекцию сектора. Однако затем доллара вернулся к дневной вершине, в результате чего многие развивающиеся валюты увеличили потери.

Российский долговой рынок продолжает развивать новую волну снижения. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует нисходящую динамику шестую сессию подряд, обновив месячный минимум.