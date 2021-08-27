Мировые рынки ждут сегодняшнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Скажет ли он о сроках начала сворачивания программы выкупа активов? Мы думаем, что нет. Скорее всего, он как всегда попытается поддержать рынки, в худшем случае ограничившись прозрачными намеками на начало ужесточения денежно-кредитной политики.

Но даже при негативном сценарии мы не ждем глобальной коррекции фондовых рынков. В мировой финансовой системе избыточное количество денег, и они продолжают и продолжают поступать. Поэтому даже если рынок и присядет, то это время стоит использовать для наращивания длинных позиций. Причем восходящий тренд по американскому рынку акций будет наблюдаться до тех пор, пока не появится сигналов на скорое повышение ставки.

Российский рынок акций вчера выглядел опять хуже мировых индексов, потеряв за основную сессию 0,9%. Главной причиной этого является уход с рынка крупного покупателя, за счет денег которого мы и видели задерг котировок многих «голубых фишек» в понедельник и вторник. То ли он решил свою задачу, то ли ждет более низких цен…

Вполне логичным было и решение сократить спекулятивные лонги в преддверии выступления Пауэлла на опасениях очередной волны укрепления курса доллара, что неизбежно приведет к снижению цен сырьевых ресурсов.

Сегодня с утра часть вчерашней просадки будет откуплена на благоприятном внешнем фоне: американские фьючерсы растут на 0,1%, более процента прибавляет нефть, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов.

В том числе на полпроцента растет золото, уйдя выше отметки 1800 долларов за тройскую унцию. Сопротивление находится в районе 1820-1830. Не исключено, что оно будет пробито на возобновлении страхов мировой инфляции и перетекании части капитала в защитное золото. В нынешней ситуации бумаги золотодобытчиков в портфелях лишними не будут.

Стартовал сезон ураганов – ряд нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе прекратил добычу и начал готовиться к стихии, которая может обрушиться уже в субботу. Это и поддержало котировки нефти. Не исключено, что рост нефти приведет сегодня к хорошему отскоку нефтяных бумаг и даст возможность сократить их долю в портфелях.

По бумагам остальных секторов решения стоит принимать после прояснения реакции рынков на речь Пауэлла. К росту стоит спекулятивно присоединяться, но не очень агрессивно, поскольку объявление о начале сворачивания программы выкупа активов в ближайшие недели неизбежно, и все это понимают. О выкупе же возможной просадки лучше задумываться в понедельник.

Рубль вчера потерял более полупроцента стоимости к доллару, а сегодня на утренних торгах укрепляется на 0,2%. До вечера пара доллар-рубль не уйдет далеко от отметки 74. Но даже при возможном укреплении рубля на усилении мирового инвестиционного оптимизма присоединяться к покупкам рубля не советуем. Лонги по паре доллар-рубль гораздо безопаснее.