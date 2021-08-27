Европейский фондовый рынок в четверг снизились. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,32%, немецкий DAX просел на 0,42%, французский CAC 40 потерял 0,16%, британский FTSE 100 — на 0,35%.

Опережающий индекс потребительского доверия Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, опустился до минус 1,2 пункта в сентябре с пересмотренных минус 0,4 пункта в августе. Экономисты ожидали меньшего снижения показателя до уровня минус 0,7 пункта. Кроме того, стало известно, что ЕС рассматривает возможность повторного ввода ограничения на посещение туристами из США европейских стран. На этом фоне растет давление на акции туристического бизнеса Европы.

Американский фондовый рынок также продемонстрировал отрицательную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 0,64%, Dow потерял 0,54%, а S&P500 снизился на 0,58%.

Данные в четверг показали, что экономика США выросла на 6,6% в годовом исчислении во втором квартале, что выше по сравнению с первоначальным показателем в прошлом месяце. Между тем, еженедельные заявки на пособие по безработице составили 353 000, что немного больше по сравнению с пандемическим минимумом предыдущей недели. Экономисты ожидали, что этот уровень останется без изменений.

Бумаги Salesforce.com выросли на 2,7% после того, как компания накануне вечером сообщила о скачке квартальных продаж и повысила прогноз на весь год.

Снижением на 9% отметились бумаги разработчика программного обеспечения Autodesk, после того как компания представила прогноз по прибыли за третий квартал, который оказался ниже оценок аналитиков.

В ходе вечерней сессии акции Peloton упали примерно на 10% после того, как компания по производству тренажеров сообщила о более значительном, чем ожидалось, квартальном убытке. Компания опубликовала убыток в размере $1,05 на акцию в четвертом финансовом квартале по сравнению с убытком в $45 на акцию, ожидаемым аналитиками.

Также в ходе вечерней сессии был опубликован сильный отчет Gap, который подтолкнул бумаги компании на 8% выше. Ритейлер одежды сообщил о квартальной скорректированной прибыли в размере $0,70 на акцию при выручке в $4,21 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит $0,46 на акцию при выручке в $4,13 млрд.

В пятницу в США ожидается публикация данных по доходам и расходам потребителей, а также индекс потребительских настроений Мичиган.

Главным ожидаемым событием неделя станет симпозиум в Джексон Хоуле и речь главы ФРС. Внимание инвесторов в основном сосредоточено на комментариях, ожидаемых от должностных лиц Федеральной резервной системы в пятницу, которые могут дать представление о планах центрального банка по ужесточению мер стимулирования. Некоторые инвесторы делают ставку на то, что ФРС может замедлить эти планы, если появятся признаки того, что восстановление экономики замедляется. Сворачивание монетарных стимулов традиционно болезненно воспринимается участниками рынка, что негативным образом сказывается на динамике фондовых индексов.