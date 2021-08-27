Российский рынок акций провел вчера день в красной зоне под влиянием снижения внешних рынков и ослабления цен на нефть. По итогам сессии индекс РТС упал на 1,1%, а индекс Мосбиржи потерял 0,9%. На основных рынках превалировали умеренно негативные настроения, чему способствовали заявления ряда представителей ФРС по поводу программы выкупа активов. В частности, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила агентству Bloomberg, что Федрезерв должен приступить к замедлению выкупа, несмотря на риски для экономики и занятости, связанные с дельта-штаммом. Такого же мнения придерживается глава ФРБ Сент Луиса Джеймс Буллард, который сказал в интервью CNBC, что экономика уже адаптировалась к пандемии и этой осенью можно начать сворачивание программы количественного смягчения, чтобы завершить ее в первом квартале будущего года.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан солидарен со своими коллегами и считает, что решение о сокращении объема выкупа активов следует принять на ближайшем заседании ФРС, с тем чтобы запустить процесс уже в октябре. Сегодня рынки ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, надеясь, что оно прояснит планы регулятора. Негатива рынкам вчера добавило обострение ситуации в Афганистане после взрывов в Кабуле, которые привели к гибели большого числа американских военнослужащих. Статистика из США, опубликованная вчера, оказалась хуже прогнозов, но отклонения были незначительными. Так, вторая оценка роста ВВП хуже ожиданий на 0,1 п.п., но на те же 0,1 п.п лучше первой оценки. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю лишь немного превысило прогноз и остается вблизи минимальных за всю пандемию значений. По итогам вчерашних торгов индекс Euro Stoxx 50 просел на 0,3%, а индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли около 0,6% каждый. Сегодня азиатские рынки преимущественно растут благодаря очередному обещанию финансовой поддержки для экономики со стороны китайского центробанка. Фьючерсы на основные американские и европейские индексы понемногу идут вверх, нефтяные котировки отыгрывают вчерашнее снижение. Российский рынок начнет день вблизи уровней закрытия четверга.