На этой неделе нефтяные котировки в первые три дня показали впечатляющий рост на 11%, отыграв снижение предыдущих семи дней. Поддержку оказала стабилизация ситуации с COVID-19 в Китае, ослабление доллара США и падение мексиканской добычи из-за пожара на одной из морских платформ.

В четверг котировки закономерно корректировались после трех дней роста. Фьючерсы на Brent снизились на 1,6%. Просадка могла бы оказаться более глубокой, но поддержку котировкам оказали новости из Мексиканского залива.

В выходные в регион может прийти ураган, который пройдет через ключевые объекты нефтяной индустрии. Нефтяные компании уже в четверг начали эвакуировать персонал, готовясь к консервации производственных мощностей. В регионе сосредоточено около 17% американской добычи или около 2–3% от всей добычи мира, поэтому новости об ураганах часто вызывают, хоть и краткосрочную, но позитивную реакцию котировок.

Фьючерсы на Brent завершили торги в четверг вблизи отметки $71 за баррель. Сегодня с утра цены вновь растут. В то время как краткосрочный прогноз связан с высокой неопределенностью из-за реакции рынков на выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул, среднесрочный взгляд на нефтяные цены предполагает умеренное снижение. Рост предложения со стороны ОПЕК+ и США может сокращать дефицит и способствовать коррекции в район $65–68 за баррель.

Возвращаясь к краткосрочной динамике нельзя не отметить высокую обратную корреляцию с индексом доллара DXY. В ближайшие дни эта взаимосвязь может оставаться актуальной. Курс доллара во многом зависит от монетарной политик ФРС, которая стоит на грани перелома в сторону ужесточения. В такие ключевые моменты цены на commodities чутко реагируют на движения DXY, предугадывая формирование полноценного тренда по американской валюте.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, но их количество остается почти в два раза ниже уровней конца 2019 г.