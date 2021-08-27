Пара доллар/рубль, как мы и ожидали, вчера подбиралась к значениям 74,4 рубля за доллар.

Вчерашний день прошел в ожидании сегодняшнего симпозиума ФРС, где будут раскрыты подробности относительно планов регулятора по продлению/сворачиванию программы выкупа активов. На этом фоне мировые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль: объем торгов валютной парой заметно сократился. По состоянию на утро пятницы уже начали появляться первые комментарии с симпозиума ФРС о сворачивании программы стимулирования. На этом фоне рынке «занервничали» и перешли к снижению, тогда как доллар наоборот стал укрепляться. Стоит отметить, что нефть и золото, тем не менее, пока чувствуют себя неплохо.

Сегодня мы ожидаем важных заявлений на симпозиуме ФРС, но на данный момент, ориентируемся на удорожание доллара и перехода его в сторону середины нашего целевого диапазона 73,5-76.