Рубль ослаб, но чего ожидать от сегодняшнего дня ?
Пара доллар/рубль, как мы и ожидали, вчера подбиралась к значениям 74,4 рубля за доллар.
Вчерашний день прошел в ожидании сегодняшнего симпозиума ФРС, где будут раскрыты подробности относительно планов регулятора по продлению/сворачиванию программы выкупа активов. На этом фоне мировые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль: объем торгов валютной парой заметно сократился. По состоянию на утро пятницы уже начали появляться первые комментарии с симпозиума ФРС о сворачивании программы стимулирования. На этом фоне рынке «занервничали» и перешли к снижению, тогда как доллар наоборот стал укрепляться. Стоит отметить, что нефть и золото, тем не менее, пока чувствуют себя неплохо.
Сегодня мы ожидаем важных заявлений на симпозиуме ФРС, но на данный момент, ориентируемся на удорожание доллара и перехода его в сторону середины нашего целевого диапазона 73,5-76.
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