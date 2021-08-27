Индекс S&P 500 закрылся в минусе после того, как два взрыва возле международного аэропорта Кабула привели к жертвам, а официальные лица ФРС призвали к сокращению скупки активов.

Основной индекс акций США закрылся снижением на —0.6% на фоне более низких, чем обычно, объемов торгов, а также на фоне ожидания инвесторами выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул в пятницу. Согласно данным Bloomberg, объемы торгов по индексу были на —21% ниже 100-дневного среднего значения.

Ястребиный комментарий президента ФРС Сент-Луиса Джима Булларда, другого члена с правом голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам, развернул фьючерсы на акции в минус до открытия торгов после того, как он заявил, что ФРС должна «уже начать» сокращение скупки и полностью с ней закончить в первом квартале 2022. К нему присоединились Эстер Джордж из Канзас-Сити и Роберт Каплан из Далласа, которые призвали ФРС быстро перейти к сокращению программы.

«С учетом того, что сегодня утром несколько членов ФРС говорят о начале сокращения лучше раньше, чем позже, рынок немного более взволнован, чем обычно. Поэтому такие вещи, как новости о взрыве в аэропорту Кабула, могут иметь большее влияние, чем обычно», — сказал Мэтт Мэйли, главный рыночный стратег Miller Tabak + Co.

Рыночные аналитики также одобряют более раннее начало сокращения. Грег Дженсен из Bridgewater предсказал, что Джером Пауэлл на своем выступлении в пятницу озвучит более быстрое сворачивание программы скупки активов, чем ожидают рынки, и также более быстрое поднятие ставок. «Экономика вынудит ФРС быть более агрессивными в этом плане», — сказал Bloomberg TV директор по инвестициям Bridgewater. Любая дальнейшая задержка с объявлением о сокращении покупок облигаций только увеличит риски для экономического роста, в свою очередь сказал Джон Райдинг из Brean Capital.

Жесткие меры Пекина в отношении ряда частных компаний привели к падению акций в различных секторах, от игр до внеклассных дополнительных занятий. Но он также привел к появлению неожиданных победителей, в основном в тех отраслях, которые, как считается, извлекли выгоду из решимости Китая достичь своих «зеленых» целей и сохранить преимущества в области электромобилей. В этом квартале индекс сектора MSCI Materials Китая вырос на +11%, так как производители аккумуляторов, такие как Gangfeng Lithium, стремительно растут (+35% с начала 3 квартала). Акции крупных сталелитейщиков также выросли, поскольку сокращение объемов производства приводит к росту цен. Сектор Utilities Китая выиграл от планов перехода на более чистую энергию и участие в углеродном рынке.