Развитие эпидемии в северных штатах США может привести к резкой переоценке будущего роста крупнейшей экономики мира. Как следствие, у ФРС будет повод не проводить так называемый тейперинг (то есть сокращение монетарных стимулов, а если совсем по-простому изъятие денежной массы из оборота). Тейперинг на данный момент является главной страшилкой всего финансового рынка. Даже негромких заявлений неглавных членов ФРС о потенциальной возможности небольшой приостановки текущей политики хватает, чтобы рынки по всей планете схватились за сердце в ожидании конца света.

Поэтому рынок нервно ждёт выступления главы американского регулятора на ежегодной конференции в курортном местечке Jackson Hole, штат Вайоминг. Чего ждет? Ждет реакции на новые вызовы – ведь ФРС тоже видит, что на дворе "дельта" – а с другой стороны, данные по инфляции кричат о необходимости поднимать ставки или, по крайней мере, начинать говорить о подъеме ставок.

Ожидание сопровождается волатильностью – многие сокращают спекулятивные позиции в хорошо выросших товарных активах, например, в нефти или палладии. С другой стороны, акции по-прежнему чувствуют себя уверенно, да и самый ликвидный и крупный из рынков, казначейские облигации Минфина США, спокойно теряет доходность.

Последнее особенно интересно в свете глубоко отрицательных реальных ставок, так называют разницу между наблюдаемой инфляцией и доходностью среднесрочных облигаций. И свидетельствует о непоколебимой уверенности big money, что нулевые ставки с нами по меньшей мере навсегда.

Скорее всего, если ФРС объявит о начале сокращения QE, то это будет сделано в таких расплывчатых формулировках, что рынок вряд ли воспримет это напрямую. Конечно, может присутствовать краткосрочная волатильность, потому что, как и любые товарные валюты, рубль любит реагировать на громкие заявления. Но у рубля всё-таки другие драйверы и при такой нефти очевидно, что у него траектория к укреплению.