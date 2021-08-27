Сегодня в онлайн-формате пройдет ежегодный экономический форум, известный как симпозиум в Джексон-Хоул. Рынки находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое состоится в 17:00 по мск.

Накануне глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и глава ФРБ Далласа Роберт Каплан высказались за скорейшее сворачивание QE. Однако, учитывая текущие риски замедления темпов роста экономики из-за распространения дельта-штамма короновируса, глава ФРС может просто обозначить необходимость сворачивания покупок в перспективе, но без конкретизации сроков. В таком случае рынки явно не получат импульса для коррекции, и текущая торговля продолжится у исторических максимумов по основным фондовым индексам США.

Тем не менее «ястребиные» спичи представителей ФРС заставили индексы снизиться по итогу торгов в четверг. Так, индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,54%, NASDAQ Composite упал на 0,64% до 14945,81 пункта, S&P 500 снизился на 0,58%. В то же время даже с учетом снижения в четверг S&P 500 удалось удержать почти исторические максимумы, чему способствовало множество более сильных отчетностей компаний за II квартал. Индекс вырос на 19% с начала года, а в августе может удержать рост почти на 2%.

Азиатские индексы фондового рынка сегодня утром торгуются в разнонаправленной динамике, так небольшой рост в Китае был уравновешен снижением в других странах.

Акции, на которые стоит обратить внимание:

Акции ретейлера одежды The Gap выросли на 6% в нерабочее время на фоне превзошедших ожидания квартальных результатов: в частности, продажи выросли до более чем $4 млрд. На этом фоне компания повысила прогноз прибыли на весь год, несмотря на проблемы с цепочкой поставок, угрозу дельта-варианта и риски инфляции.

Акции Southwest Airlines снижаются после того, как компания объявила о сокращении количества рейсов начиная со следующего месяца. Компания меняет свой график в ответ на негативную реакцию сотрудников, которые были слишком разбросаны. Юго-запад уже страдал от снижения спроса в результате всплеска случаев COVID-19.

Акции AMC Entertainment потеряли 8% за день. Бумаги начали восстанавливаться со скромным приростом после закрытия биржи, однако явный катализатор в любом случае отсутствует.

Акции американского автопроизводителя Ford упали на 2% — по всей видимости, из-за проблем с чипами, которые продолжают преследовать отрасль.

Из-за технического сбоя следователи ФБР использовали программное обеспечение от Palantir Technologies для доступа к доказательствам ограниченного доступа, которые они не должны были видеть. В социальных сетях пользователи поспешили защитить Palantir и обвинить агентов. Акции Palantir выросли за день на 2%.