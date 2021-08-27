Сектор российских еврооблигаций: инвесторы ждут симпозиума в Джексон-Хоуле. Рынки вчера были не слишком активными в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Инвесторы ждут прояснения ситуации относительно сроков начала и темпов возможного сворачивания программы выкупа активов.

Сектор ОФЗ: цены снизились на 15 б. п. Вчера участники рынка ОФЗ решили не обращать внимание на августовские данные по инфляционным ожиданиям населения (снижение с 13,4% до 12,5%), во всю отыгрывая последние данные по инфляции, которые вышли в среду уже после закрытия рынка. Напомним, что, согласно им, дефляционный тренд прервался. Хотя рост цен за неделю составил всего 0,1%, надежды на скорое завершение цикла поднятия ставки несколько померкли. Из новостей дня отметим заявление мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому столица рассматривает возможность больше не выходить на рынок облигаций в этом году.



