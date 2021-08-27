Накануне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на сегодняшнем экономическом симпозиуме несколько членов Федрезерва, которые являются сторонниками проведения более жесткой денежно-кредитной политики, дали комментарии СМИ. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, чья неожиданно мягкая риторика в отношении сроков сворачивания программ количественного смягчения из-за распространения дельта-штамма коронавируса на прошлой неделе спровоцировала ралли в рисковых активах, на этот раз высказался в своей обычной манере. Он заявил, что регулятор должен представить план корректировки покупок активов уже на сентябрьском заседании и вскоре после этого приступить к его выполнению. В свою очередь глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердил свое ранее озвученное мнение о том, что сворачивание количественного смягчения должно быть полностью завершено к концу 1к22. По его мнению, экономика научилась адаптироваться к изменениям, связанным с пандемией. Между тем президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж высказалась более нейтрально – она отметила, что важно начать сворачивание стимулирующих программ, однако в части сроков и темпов сокращения она занимает гибкую позицию.

На фоне жесткой риторики представителей Федрезерва доходность 10-летних UST выросла с 1,34% до 1,37%, однако позже снизилась и закрылась на отметке 1,35% (+1 бп), поскольку глобальный аппетит к риску оказался под давлением из-за новостей о терактах в Кабуле. Мировые рынки акций закрылись в отрицательной зоне: S&P 500 снизился на 0,6%, DAX – на 0,4%, MSCI EM – на 0,7%. Ралли в котировках Brent сошло на нет – по итогам дня цена барреля снизилась на 1,6%, до 71,07 долл.

Важной статистики вчера практически не было. По результатам второго пересмотра темпы роста ВВП США за 2к21 были повышены на 0,1 пп, до 6,6% к/к с корректировкой на сезонные факторы, оказавшись ниже консенсус-прогноза Bloomberg's на уровне 6,7%. Изменения были связаны с пересмотром в большую сторону темпов роста нежилищных капитальных инвестиций и экспорта, что, однако, было частично нивелировано пересмотром в меньшую сторону темпов роста запасов, инвестиций в жилую недвижимость и государственных расходов. Базовый индекс PCE остался на уровне 6,1% к/к с коррекцией на сезонность. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 353 тыс., что чуть выше опубликованного ранее минимального показателя за период пандемии (348 тыс.) и консенсус-прогноза Bloomberg (350 тыс.). Тем не менее, несмотря на неопределенность в связи с COVID-19, рынок труда выглядит крепким.

Рубль двигался практически так же, как и в среду: начав торговаться на уровне предыдущего закрытия, первую половину дня он провел в узком диапазоне 73,95–74,05, а с началом американской сессии заметно ослаб. По итогам дня рубль подешевел на 0,4%, до 74,25 за доллар. Другие валюты EM также ушли в минус: бразильский реал – на 0,8%, мексиканское песо – на 0,6%. Турецкая лира и корейская вона ослабли на 0,2%, другие азиатские валюты – преимущественно на 0,1%. Исключением стал южноафриканский ранд, который укрепился на 0,1%.

Сегодня в центре внимания будет выступление Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме ФРС. Однако публикация окончательной оценки индекса уверенности потребителей Университета Мичигана за август и индекса-дефлятора PCE за июль также представляет интерес.