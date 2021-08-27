В понедельник, 30 августа, АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) должна опубликовать финансовые результаты за 2 кв. 2021 г. по МСФО. На результатах отразятся достаточно хорошие показатели МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) и группы Сегежа (SGZH RX – без рекомендации), что будет частично нивелировано ростом доли АФК «Системы» в убытке Ozon (OZON US – без рекомендации). Так, мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы вырастет на 14% (здесь и далее – год к году) до 176 млрд руб. (2,4 млрд долл.), OIBDA – на 3% до 56,3 млрд руб. (758 млн долл.), а рентабельность по OIBDA составит 31,9%, что предполагает сокращение на 3,5 п.п.

Ожидаем хороших результатов в лесопромышленном сегменте. Мы ждем, что Сегежа покажет хорошие результаты, учитывая благоприятную рыночную конъюнктуру и динамику курса рубля. В частности, мы прогнозируем выручку на уровне 21,5 млрд руб. (290 млн долл.), а OIBDA – 6 млрд руб. (81 млн долл.). Для сельскохозяйственного сегмента мы ожидаем выручку на уровне 4,5 млрд руб. (61 млн долл.), а OIBDA – 1,5 млн руб. (20 млн долл.).МЕДСИ продолжит показывать хорошие результаты, и выручка этого подразделения, по нашим прогнозам, составит 7,4 млрд руб. (100 млн долл.), а OIBDA – 1,5 млрд руб. (21 млн долл.). В сегменте электроэнергетики (БЭСК) мы прогнозируем выручку на уровне 4,4 млрд руб. (69 млн долл.), а OIBDA – 756 млн руб. (10 млн долл.).

Результаты отразят устойчивое развитие основных операционных компаний в портфеле АФК «Система». В целом мы ожидаем, что результаты АФК «Система» за 2 кв. 2021 г. отразят устойчивое развитие основных операционных компаний холдинга. Достаточно большой убыток, показанный в этом квартале Ozon, является следствием быстрого развития бизнеса этой компании, доля в которой составляет существенную часть стоимости портфеля Системы. Соответственно, некоторое краткосрочное снижение рентабельности по OIBDA из-за этого фактора, на наш взгляд, представляет собой лишь ограниченный риск. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.