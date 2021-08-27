По данным опроса населения в августе, ожидаемая на год вперед инфляция отступила от недавнего максимума (13.4%), но осталась на повышенном уровне — 12.5%. В основном источником завышенных оценок ожиданий стала категория населения без сбережений (показатель снизился с 14.7% до 14.0%), тогда как респонденты со сбережениями отметили более интенсивное замедление (до 10.6% с 11.4%). Столь значимое расхождение ожиданий в двух упомянутых категориях, вероятно, остается следствием различия структур потребительских корзин и представляет определенные трудности в реализации сдерживающей денежно-кредитной процентной политики, так как для первой категории респондентов процентная ставка не рассматривается в качестве альтернативы текущего потребления.

В этой связи, значимым каналом передачи информации выступают инфляционные ожидания производителей. Однако процессы в этой области также пока далеки от оптимальных. По данным Банка России, баланс ответов предприятий третий месяц подряд держался вблизи максимальных значений, а ожидания роста отпускных цен в ближайшие 3 месяца оставались на повышенных уровнях (3.8% против 1.9% в августе 2020 г.). Кроме того, предприятия сохранили надежды на потребительский оптимизм, что может повлечь перенос издержек (особенно топливных) на конечные цены. Однако уже в текущем квартале оспорить этот процесс может ожидаемое замедление потребительской активности.

В подобных условиях регулятор имеет все аргументы для сохранения жесткой риторики на предстоящем заседании 10 сентября. Тем не менее, текущая статистика не является однозначным основанием для дальнейшего повышения ключевой ставки: тенденция роста ожиданий начала разворачиваться, а оценка сезонно сглаженного показателя инфляции по итогам августа имеет все шансы резко замедлиться относительно июльских данных. В этой связи мы продолжаем видеть сценарии повышения ставки в качестве альтернативных, а базовым остается сохранение ключевой ставки без изменения (6.5%).