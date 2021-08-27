Публикации как Росстата, так и ЦБ о ценовой динамике на этой неделе не отличались позитивом. По результатам опроса, опубликованного ЦБ, инфляционные ожидания хоть и снизились (на 0,9 п.п.), но все еще высоки (12,5% в августе), а, согласно нашим оценкам на основе недельных данных Росстата, годовая инфляция по состоянию на 23 августа вплотную подобралась к отметке 6,7% г./г.

Инфляционные ожидания остались на высоком уровне … Результаты опроса «ин-ФОМ» достаточно инерционны, улучшение ожидаемой инфляции может быть связано с наблюдаемым в прошлые недели снижением цен на плодоовощную продукцию (меньшее количество респондентов выделило эту категорию в качестве сильно подорожавшей). При этом, несмотря на повышение ставки, респонденты сохраняют скептицизм относительно сбережений – большинство все еще считает, что для них сейчас не лучшее время. Сложившийся уровень инфляционных ожиданий вряд ли станет сюрпризом для ЦБ и, на наш взгляд, не окажет сильного влияния на сентябрьское решение по ключевой ставке.

… как и годовая инфляция. В данных Росстата, судя по всему, начал находить отражение бюджетный стимул из апрельского послания Президента (порядка 270 млрд руб.): ускорение годовой инфляции происходит, в том числе, по непродовольственным товарам для школьников (костюм, брюки, туфли). Помимо этого, практически весь плодоовощной набор перешел к росту цен в годовом эквиваленте – вероятно, из-за ряда погодных аномалий. Таким образом, среднесуточный темп (0,014%) впервые с начала июля (когда происходило повышение тарифов ЖКХ) покинул околонулевую зону.

ЦБ, вероятно, не сможет проигнорировать новые социальные расходы бюджета. Одним из главных вопросов перед ближайшим заседанием по ключевой ставке остается реакция ЦБ на недавно объявленный социальный пакет (~0,5 трлн руб.), который начнет поступать в экономику уже в начале сентября. Стимул с высокой вероятностью может привести к ускорению инфляции, хотя и не в полной мере – на наш взгляд, часть денег может уйти на погашение кредитов и на сбережения. Пресс-служба регулятора утверждает, что единовременные выплаты уже учтены в июльском среднесрочном прогнозе ЦБ. А по этой причине шаг в 100 б.п. на предыдущем заседании, с нашей точки зрения, мог иметь опережающий характер – исторически, социальные выплаты регулярно предшествовали выборам, а значит, действительно могли быть заложены в базовый сценарий в той или иной степени. С другой стороны, рынок процентных свопов на ключевую ставку, похоже, «не поверил» комментарию ЦБ, скорректировав свои ожидания вверх на 25 б.п. в момент объявления новости. Мы полагаем, что важным фактором для решения регулятора окажутся месячные данные от Росстата за август, которые должны быть опубликованы за 2 дня до заседания. Социальные выплаты, скорее всего, приведут к отклонению инфляции в район 6,7-6,8% г./г. в ближайшие два месяца, но учитывая их точечный характер, уже в октябре-ноябре мы ожидаем начало замедление цен. При этом очередное повышение ставки на сентябрьском заседании, на наш взгляд, неизбежно, а вероятность шага более чем 25 б.п. повышается.



