МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  GBP Великобритания — Августовские банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже    
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 0,1% 2,1%
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2021) -0,3% 3%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август) 10,5%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август) -0,5%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,9%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 2,9%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,9% 0,5%
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2021) 1,2 млрд канад. долл 3,4 млрд канад. долл
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) -1,9%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
21:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021) 10,3%  
  RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Распадская — закрытие реестра для участия в ВОСА (23.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 04.10.2021) 2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020 23 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021