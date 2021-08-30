Мировые рынки в пятницу возобновили рост после выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон Хоуле. Согласно заявлениям Джерома Пауэлла, экономика США восстанавливается ожидаемыми темпами, однако уровень безработицы пока далек от целевого уровня (3,5%), недавний всплеск инфляции в стране носит временный характер и дефляционные риски в среднесрочной перспективе все еще присутствуют.

Руководители ФРС не озвучили точных сроков начала программы сворачивания выкупа активов, однако ожидается, что оно может произойти уже в этом году.

Добавила позитива рынку статистика по доходам населения в США в июле, которые резко выросли до 1,1% м/м, оказавшись намного лучше консенсус-прогноза Bloomberg 0,3% м/м.

В ходе торговой сессии аппетит инвесторов к риску вырос, доходность 10-летних UST снизилась, а доллар резко ослаб. В результате, индекс развитых стран (MSCI EM: +0,5%) показал неплохой рост, а индекс развитых рынков (MSCI World: +0,8%) сумел обновить исторический максимум, также как и ключевые индексы американского рынка (S&P500: +0,9%; NASDAQ Composite: +1,2%).

По состоянию на утро понедельника настрой на мировых рынках мы оцениваем как позитивный. Ключевые азиатские индексы растут. Фьючерсы на американские и европейские индексы в слабом плюсе, так же как и нефть Brent.

В начале этой недели инвесторы будут следить за данными по незавершенным продажам на рынке недвижимости США в июле, во вторник ожидается публикация индекса доверия потребителей в США, а в среду — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADR в США. В пятницу выйдут важные данные по уровню безработице в США в августе. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg данный показатель должен снизиться до 5,2%, давая американскому регулятору весомый аргумент в поддержку начала сворачивания программы выкупа активов уже в этом году. Полагаем, что оптимистичный настрой в ходе сегодняшней сессии может продолжиться.

В пятницу индекс МосБиржи (+0,9%) при поддержке оптимистичных настроений на мировых рынках развернулся и вновь тяготел, приближаясь к уровню 3900 пунктов. Способствовали росту рынка компании нефтегазового сектора (НОВАТЭК: +2,3%; Газпром: +1,8%; ЛУКОЙЛ: +1,4%; Роснефть: +1,2%) после трех дней снижения. Неплохую динамику показывали компании финансового сектора (Сбербанк: +1,5%; ВТБ: +1,5%; МосБиржа: +1,1%), а также металлурги (НЛМК: +2,2%; Северсталь: +2,1%; РусАл: +1,9%; НорНикель: +1,1%). При этом, очевидными лидерами рынка были "префы" Мечела (+18,3%) после сильной финансовой отчетности за 2 кв., а также ПИКа (+5,2%). Аутсайдерами торгов стали бумаги TCS Group (-2,6%), а также Татнефти (+1,2%).

Мы ждем, что сегодня благодаря поддержке цен на нефть и стабильности рубля оптимизм инвесторов на российском рынке продолжится, а индекс будет тяготеть к уровню 3950 пунктов, предпринимая попытки обновить максимум. Сегодня будут опубликованы результаты финансовой отчетности за 2 кв. сразу нескольких крупных российских компаний: Газпром, АФК Система и Аэрофлот.