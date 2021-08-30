Несмотря на снижение цен на нефть, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,4%, следуя за котировками на американских фондовых площадках. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле подтвердило ожидания рынка, что сворачивание программы количественного смягчения (QE) начнется сравнительно нескоро и будет проводиться сдержанными темпами. Такое решение ФРС обусловлено значительным спадом на рынке труда, а также прочими рисками, сдерживающими восстановление американской экономики. Кроме того, Пауэлл отметил, что ставка федеральных фондов пока повышаться тоже не будет. Выступление главы ФРС успокоило инвесторов, поскольку оно позволяет пока не ожидать снижения объемов ликвидности на рынке.

Еще одним фактором, стимулирующим активность "быков" в краткосрочной перспективе, является информация о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ 1 сентября могут пересмотреть текущие условия сделки и отказаться от достигнутой ранее договоренности об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. В интервью агентству "Рейтер" об этом сообщил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

В российском фондовом сегменте важной новостью стало сообщение Мосбиржи о том, что с 17 сентября обыкновенные акции ПАО "Россети" исключаются из базы расчета индекса Мосбиржи и РТС. Лучше рынка вновь торгуются привилегированные акции "Мечела". Вероятно, текущие оценки справедливой стоимости эмитента повышены инвестсообществом за счет ожидаемых по итогам 2021 года дивидендов. Это обеспечивает для котировок дополнительный потенциал роста еще на 10-20% от текущих цен. Согласно уставу компании, в качестве дивидендов по префам распределяется 20% от чистой прибыли (по МСФО), которая, согласно нашим прогнозам, в 2021-м составит около 36 млрд руб.

Как следствие, дивиденды на акцию достигнут примерно 52 рублей. Учитывая высокую волатильность данных бумаг в последние недели, мы полагаем, что инвесторы могут начать фиксировать прибыль, опасаясь резкого изменения котировок при подходе цен к справедливым расчетным уровням в ближайшие дни.

Группа ВТБ планирует вернуть себе полный операционный контроль над дочерним АО "Почта Банк", выкупив две бумаги у председателя правления Дмитрия Руденко и доведя свою долю в этом активе до 50% плюс одна акция. Эта новость, на наш взгляд, отражает снижение санкционных рисков для бизнеса ВТБ, а также усиление перспектив долгосрочной экспансии компании. В конце 2017-го ВТБ утратил операционный контроль над активом, продав две акции дочернего банка его председателю правления. По данным СМИ, это решение было связано с тем, что с 2014 года ВТБ находится под секторальными санкциями США и ЕС и данные ограничения автоматически распространятся на дочерние структуры эмитента, если его доля в их капитале превышает 50%.

На фоне небольшого снижения цен на золото хуже рынка торгуются акции "Полюса". Однако рынок, возможно, переоценивает значимость такого фактора, как локальное удешевление драгметаллов. На наш взгляд, в средне- и даже долгосрочной перспективе золото и серебро будут торговаться близи текущих уровней благодаря притоку ликвидности, который обеспечивают мировые регуляторы, включая ФРС.

Также не исключено, что давление на котировки "Полюса" оказало сезонное (30-процентное по сравнению с уровнями начала лета) падение оборотов торгов на Мосбирже. Однако уже в начале осени негативное влияние этого фактора, на наш взгляд, значительно ослабнет.

Сегодня во второй половине дня преобладают шансы повышения российского фондового сегмента, которое, впрочем, будет ограничено техническими факторами. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3830-3920 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB 73,35-74,20 и 86,50-87,15 соответственно.