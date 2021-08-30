На открытии рубль пытался укрепиться на позитивном внешнем фоне, вновь переписав недельный максимум к доллару. Однако нефтяные цены ускорили снижение, вернув российскую валюту в умеренный минус.

Сегодня мировые рынки пытаются продолжить пятничный рост, который был спровоцирован выступлением главы ФРС. Пауэлл вновь отметил, что высокая инфляция является временной.

Несмотря на приближение занятости к целевому уровню регулятор намерен придерживаться «терпеливого подхода» в процессе сворачивания монетарных стимулов.

Тем не менее все больше инвесторов предпочитает фиксировать прибыль на многолетних и исторических вершинах, которых достигли фондовые индикаторы. К тому же вскоре поступающие данные могут опровергнут уверенность ФРС в том, что высокие темпы инфляции являются временными.

Нефть на старте сессии совершила рывок вверх на новостях о сильном урагане «Ида», который обрушился на побережье Мексиканского залива. Но еще в начале дня котировки перешли к планомерному снижению, поскольку стало очевидно, что нефтяное производство серьезно не пострадало.

Развивающиеся валюты в понедельник демонстрируют небольшие разнонаправленные изменения.

Несмотря на умеренное восстановление доллара перед стартом европейской сессии многие перешли к активному укреплению. На этом фоне рубль отыграл почти все потери, но вскоре вернулся к дневному минимуму из-за слабости нефти.

Российский долговой рынок продолжает развивать импульс роста. Индекс гособлигаций RGBI повышается вторую сессию подряд, корректируя провал предыдущей недели.

Во второй половине дня нефть вернула часть утраченных позиций. На этом фоне рубль возобновил укрепление. К текущему моменту российская валюта совершила рывок вверх, переписав дневной максимум к евро.

НЕФТЬ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Вслед за позитивным стартом и кратковременным ростом нефть устремилась вниз. В начале российской сессии котировки стали восстанавливаться. Сейчас Brent прибавляет 0,2% вблизи отметки $71,8.

Ураган «Ида» не оправдал худших опасений относительно ущерба нефтяному производству Мексиканского залива. Поэтому нефть развернулась вниз от новых месячных вершин. Правда, пока это движение не выходит за рамки умеренной коррекции волны роста, стартовавшей в начале прошлой недели.

ДОЛЛАР КОРРЕКТИРУЕТ ПЯТНИЧНЫЙ ПРОВАЛ

Поначалу американская валюта продолжала развивать мощное нисходящее движение пятницы, которое спровоцировал глава ФРС. Индекс доллара (DXY) обновил двухнедельный минимум, но быстро перешел к умеренной коррекции. Сейчас DXY торгуется в символическом плюсе около отметки 92,7 п.

Европейская валюта в начале дня повышалась в рамках сильного восходящего движения, произошедшего в пятницу на фоне заявлений Пауэлла.

Пара EUR/USD переписала трехнедельную вершину, но вскоре стала умеренно корректировать импульс роста. Сейчас пара находится в небольшом плюсе вблизи уровня 1,180.

ТЕХНИЧЕСТКАЯ КАРТИНА

В пятницу пара USD/RUB пробила нижнюю границу среднесрочного восходящего канала, а также промежуточную поддержку 73,7 руб.

Сегодня котировки вернулись к ней, но закрепиться над этим уровнем не удалось, и теперь он выступает сопротивлением. До закрытия часовой свечки выше него, более вероятно ускорение снижения с ближайшей целью на поддержке 73,16 руб.