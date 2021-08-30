Nvidia (NVDA) готова сделать следующий шаг на пути к приобретению британской компании — разработчика микросхем Arm Holdings (ARM) за $54 млрд (39 млрд фунтов стерлингов). В настоящий момент американский производитель графических чипов ожидает одобрения сделки со стороны Европейской комиссии (ЕК), которая намерена тщательно и всесторонне изучить все аспекты соглашения. Официально Nvidia уведомит европейский регулятор о планах по приобретению Arm в начале сентября.

Однако, по нашему мнению, существует высокая вероятность срыва сделки, поскольку против нее выступили Amazon (AMZN), Samsung Electronics, Tesla (TSLA), Qualcomm (QCOM), Google (GOOG) и Microsoft (MSFT). Управление по конкуренции и рынкам Великобритании провело первоначальную оценку соглашения и сообщило, что оно вызывает «серьезные опасения в отношении конкуренции», поскольку данная сделка угрожает «подавить инновации на ряде рынков».

В данном случае важно отметить, что не только регулирующие органы, но и несколько крупных игроков совместно заявили о своей обеспокоенности. В частности, Google и Microsoft продают устройства, в которых используются процессоры, разработанные с использованием технологий ARM. Консолидация таких решений в рамках одного производителя может привести к монополизации рынка. Однако Nvidia заявила, что крупные клиенты Arm (MediaTek (TWSE:2454), Broadcom (AVGO) и Marvell (MRVL)) не возражают против объединения компаний.

Мы полагаем, что после того, как ЕК даст сделке предварительную оценку, должностные лица проведут 90-дневное полномасштабное расследование. Как следствие, процесс согласования может значительно затянуться. Акции NVDA в начале новой недели прибавляют в рамках 1%, устанавливая исторические максимумы. В случае пробития трендовой линии сопротивления в районе $230 целью станет отметка $245 за бумагу.