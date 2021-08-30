Сохранится ли оптимизм на рынках? Российский рынок акций начал неделю на позитивной ноте, продолжив рост прошлой недели после того как глава ФРС Джером Пауэлл еще раз заверил инвесторов в том, что окончание программы скупки активов не означает немедленного перехода к повышению ставок.

Ослабление курса доллара оказывает поддержку сырьевым рынкам, что благоприятно для акций российских циклических компаний и окажет поддержку reflation trade на этой неделе.

Мы ожидаем, что рост технологических историй на российском рынке акций продолжится, так как распространение Дельта-штамма коронавируса снова помещает их в центр внимания инвесторов. Мы ожидаем, что на этой неделе динамика мировых рынков акций будет сдержанной в ожидании выхода статистики по рынку труда в США за август (пятница).

Помимо этих данных, на этой неделе также выходят PMI в обрабатывающей сфере и сфере услуг за август ведущих мировых экономик – скорее всего, эти цифры продемонстрируют замедление роста.

На перспективы мирового роста оказывает давление распространение Дельта-штамм вируса. Оборот розничной торговли за июль в США резко снизился, и один из обзоров указывает на ухудшение настроений потребителей в начале августа до самого низкого уровня за 10 лет.

Рынки акций уже проигнорировали опасения по поводу экономического роста и продолжают торговаться около своих максимумов. Однако если цифры по рынку труда США окажутся снова сильными, разговоры о свертывании стимулов могут возобновиться, провоцируя изменение ситуации на рынках акций, так как Wall Street вступает в исторически слабый для рынков акций сентябрь месяц.