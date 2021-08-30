Данные по рынку труда США и по PMI проверят рынки на прочность
Сохранится ли оптимизм на рынках? Российский рынок акций начал неделю на позитивной ноте, продолжив рост прошлой недели после того как глава ФРС Джером Пауэлл еще раз заверил инвесторов в том, что окончание программы скупки активов не означает немедленного перехода к повышению ставок.
Ослабление курса доллара оказывает поддержку сырьевым рынкам, что благоприятно для акций российских циклических компаний и окажет поддержку reflation trade на этой неделе.
Мы ожидаем, что рост технологических историй на российском рынке акций продолжится, так как распространение Дельта-штамма коронавируса снова помещает их в центр внимания инвесторов. Мы ожидаем, что на этой неделе динамика мировых рынков акций будет сдержанной в ожидании выхода статистики по рынку труда в США за август (пятница).
Помимо этих данных, на этой неделе также выходят PMI в обрабатывающей сфере и сфере услуг за август ведущих мировых экономик – скорее всего, эти цифры продемонстрируют замедление роста.
На перспективы мирового роста оказывает давление распространение Дельта-штамм вируса. Оборот розничной торговли за июль в США резко снизился, и один из обзоров указывает на ухудшение настроений потребителей в начале августа до самого низкого уровня за 10 лет.
Рынки акций уже проигнорировали опасения по поводу экономического роста и продолжают торговаться около своих максимумов. Однако если цифры по рынку труда США окажутся снова сильными, разговоры о свертывании стимулов могут возобновиться, провоцируя изменение ситуации на рынках акций, так как Wall Street вступает в исторически слабый для рынков акций сентябрь месяц.
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