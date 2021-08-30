Аппетит инвесторов к риску вернулся после прошедшего симпозиума ФРС
Сегодня на российском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения. Индекс МосБиржи (+1,1%) открылся ростом и в течение дня смог закрепиться выше уровня 3900 пунктов. Драйвером, в первую очередь, выступил интерес инвесторов к рисковым активам на фоне заявлений главы ФРС США, на которых регулятор не озвучил сроки сворачивания программы, но отметил, что они могут наступить уже в этом году.
Окончательное решение будет принято не раньше заседания, которое будет проходить 22 сентября, и только в случае уверенного восстановления рынка труда. Стоит заметить и вполне стабильную нефть, которая находится на довольно высоких значениях (к окончанию торгов фьючерс на нефть марки Brent стоил 73,1 долл./барр.). Рубль также укрепился и приблизился к нижнему значению нашего целевого диапазона 73,5-76,0.
Способствовали росту рынка акции компаний нефтегазового (Газпром: +1,7%; Новатэк: +3,3%; Роснефть: +3,4%), подкрепляемых ростом котировок на сырье, и финансового секторов (ВТБ: +2,4%; Сбер ао: +0,7). Вклад в рост индекса внесли бумаги металлургов (НЛМК: +2,2%; НорНикель: +1,5; Северсталь: +1,0%) и горнодобывающих (АЛРОСА: +4,1%; Распадская: +5,7%) компаний. Отдельно стоит выделить продолжающийся подъем акций Мечела (ао: +14,3%; ап: +14,1%) на фоне спекулятивного бума и опубликованной в пятницу финансовой отчетности, а также бумаги ТМК (+6,6%).
Резкий рост стоимости акций показывали бумаги КАМАЗа (+15,2%) на фоне сильных финансовых результатов и ожидания высоких дивидендных выплат по итогам года, а также бумаги Нижнекамскнефтехима ао (+7,3%), которые ощутимо выросли после публикации крепких финансовых результатов за 2 кв.
Стоит отметить и динамику ПИКа (+3,8%) в ходе появившихся новостей о возможном включении компании в MSCI Russia. По большей степени компания росла на фоне успешных финансовых результатов, однако стоит заметить и остающуюся благоприятной конъюнктуру на рынке недвижимости, а именно, сохраняющийся повышенный спрос на жилье.
Аутсайдерами торгов стали: Ростелеком (-1,0%), Россети (-1,0%) на фоне технической коррекции.
Мы ожидаем, что подобная динамика сохранится в ближайшие дни, а индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 4000 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210830/834556764.html