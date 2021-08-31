В понедельник цены на нефть незначительно укрепились, поддерживаемые падением производства в Мексиканском заливе и позитивным сентиментом.

Из-за урагана Ида нефтяные компании были вынуждены эвакуировать большую часть персонала с морских добывающих платформ, в результате чего американская добыча временно лишилась 1,7 млн б/с. Также пострадала нефтепереработка, из-за чего в регионе начали расти цены на топливо.

Пока не ясно, как быстро нефтяная отрасль сможет вернуться в нормальный режим, но обычно на это уходит около 1-2 недель. Отраслевая статистика от EIA, публикуемая по средам, на этой и следующей неделе будет искажена из-за влияния урагана и нерепрезентативна для оценки среднесрочных трендов.

Стоит отметить, что несмотря на падение добычи цены на американский сорт WTI заметно отстают от североморского бенчмарка. Спред между сортами расширился до $4,2 за баррель, а ведь еще месяц назад он был менее $2.

Это может говорить о том, что рост котировок связан не только с эффектом урагана, но и с ожидаемым дефицитом мировых поставок на фоне слабого доллара США. При этом в США ожидается рост добычи в IV квартале, а также дополнительное предложение в виде продажи 20 млн баррелей и стратегического нефтяного резерва (SPR).

Сегодня и завтра в фокусе может быть встреча ОПЕК+. 1 сентября нефтепроизводители обсудят производственную политику до конца года. Актуальные планы предполагают увеличение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Этот объем частично должен восполнить рыночный дефицит, оставляя небольшое пространство для маневра на случай замедления спроса из-за COVID-19.

Министр нефти Кувейта на выходных заявил, что ОПЕК+ может отложить месячное увеличение добычи из-за скачка COVID-19 в Азии. Однако три источника Reuters сообщают, что текущий график может остаться в силе.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра теряют 0,1% после вчерашнего роста. На дневном графике видно, что рост замедляется, и покупатели могут уступить инициативу продавцам. Временные факторы в виде падения добычи в Мексике и США уже включены в котировки, и по мере восстановления производства будут оказывать понижательное давление на цены.

Если не появится новых драйверов, цены могут скорректироваться в район $70-71 за баррель. При этом многое будет зависеть от решения ОПЕК+. Если страны действительно отложат увеличение добычи, то котировки вполне могут отыграть такие новости скачком выше $75 за баррель.