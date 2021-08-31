Во вторник, 31 августа, пара EUR/USD подрастает на 0,29%, и торгуется у отметки в 1,1828. Индекс доллара DXY снижется на 0,16%, торгуясь у отметки в 92,51.

Американская валюта держится вблизи двухнедельных минимумов, а инвесторы ожидают данные по занятости в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, чтобы определить шансы на сворачивание программы покупки активов ФРС.

Данные по заработной плате будут следующим важным событием, учитывая внимание к потенциальному сокращению монетарной поддержки экономики со стороны Федрезерва. Сильные данные по занятости могут стать катализатором роста ожиданий того, что ФРС сообщит о старте сворачивания QE уже в сентябре.

Напомним, что в прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл не дал четких сигналов относительно того, будет ли регулятор сворачивать свою масштабную программу по покупке активов в этом году, как того ожидали главы региональных ФРБ, многие инверторы и аналитики.

В Ките тем временем индекс деловой активности для производственной сферы снизился до 50,1 с 50,4 пункта в августе, что свидетельствует о замедлении темпов роста производственной активности второй месяц подряд.

Индекс PMI для непроизводственной сферы в августе упал до 47,5 пункта, самого низкого значения с февраля 2020 года, пострадав от ограничений, связанных с коронавирусом. Однако на этот раз (по сравнению с двумя неделями ранее) столь резкой реакции инвесторов не последовало.

Что касается макроэкономической статистики, то вчера в США стали известны данные по индексу деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Далласа, который в августе показал результат в 9,0 пункта, что оказалось значительно ниже 27,3 пункта месяцем ранее. Незавершенные сделки по продаже жилья за июль сократились на 1,8% м/м по сравнению со снижением на 2,0% м/м месяцем ранее и прогнозами роста от аналитиков на 0,4% м/м.

В Германии стали известны предварительные данные по уровню инфляции за август, которая составила 3,9% г/г, против июльских 3,8% г/г и прогноза аналитиков также в 3,9% г/г. Также стал известен уровень безработицы за август, который показал результат в 5,5% по сравнению с 5,6% в июле и прогнозом от аналитиков также в 5,6%. В еврозоне был опубликован индекс экономических настроений, который в августе составил 117,5 пункта, что оказалось немного ниже июльских 119,0 пункта и консенсус-прогноза в 117,9 пункта. Помимо этого, стали известны окончательные данные по индексу доверия потребителей за август, которые составили —5,3 пункта, против —4,4 пункта месяцем ранее, совпав с предварительной оценкой.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по индексу цен на жилье от S&P/CaseShiller за июнь, а также индексу деловой активности от ФРБ Чикаго и индексу доверия потребителей от CB за август. В свою очередь, в еврозоне будут обнародованы предварительные данные по уровню инфляции за август.

Курс EUR/USD пробил уровень сопротивления в 1,1800, торгуясь у отметки в 1,1828. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченный потенциал роса по инструменту в краткосрочной перспективе и возможный переход к консолидации или снижению.

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