Zynga – один из крупнейших разработчиков мобильных игр в мире. Линейка мобильных игр компании включает обширную коллекцию видеоигр, среди которых наиболее популярны такие игры, как Zynga Poker, CSR Racing 2, Empires & Puzzles, FarmVille, Emerge Dragons, Harry Potter: Puzzles & Spells.

По состоянию на конец 2 кв. 2021г. число ежемесячно активных игроков по всем играм компании составило 205 млн, ежедневно активных игроков — 41 млн. 84% выручки компании приходится на внутриигровые покупки – игровую валюту либо определенные вещи, ускоряющие прохождение игр, 16% выручки Zynga получает от продажи рекламы в своих играх.

За последние годы компания активно нарастила базу игроков за счет приобретения компаний Small Giant Games, Peak и Rolic Games.

Мировой рынок видео игр оценивается в $177 млрд. Исторически он рос с CAGR 13% в период с 2014 по 2020 г. Сектор стал одним из главных бенефициаров пандемии и вырос на 23% в 2020г. Наибольший рост был в сегменте «Мобильные игры».

CAGR этого сегмента 23% (2014-2020 гг.). В 2021г. ожидается, что рынок мобильных игр вырастет только на 5%, но после 2021г., по нашим ожиданиям, рост рынка вернется к двузначным значениям и CAGR роста до 2027г. составит 15%.

Мы ожидаем рост выручки компании с текущих $2 млрд до $4,5 млрд к концу 2027 года, при этом органический рост выручки в период с 2021 по 2027 год мы прогнозируем на уровне 8% (CAGR) при увеличении операционной маржи с 8% до 23%.

Драйверами роста выручки, по нашему мнению, станут рост рекламных доходов, развитие видео игр, приобретенных в рамках последних M&A, а также выпуск новых собственных игр.

Исходя из нашего прогноза операционных показателей и чрезмерной коррекции акций на фоне последней отчетности, мы считаем, что акции компании недооценены, поэтому выставляем рекомендацию BUY с целевой ценой $11,4 на инвестиционный горизонт 1 год.

Основные риски:

• Усиление конкуренции на рынке мобильных игр.

• Снижение рейтингов видео игр компании.

• Увеличение стоимости привлечения новых пользователей.

• Валютный риск.