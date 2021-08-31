В ходе выступления на конференции Федрезерва в минувшую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике, причем прозвучавший сигнал оказался даже мягче, чем могли надеяться самые оптимистично настроенные инвесторы.

Некоторые руководители региональных ФРБ, такие как Джеймс Буллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж, настаивали на более срочном переходе к сворачиванию программы покупки активов, объем которой на данный момент составляет 120 млрд долл. в месяц. Свою позицию они аргументируют тем, что экономика США восстанавливается после пандемии, а инфляционное давление растет.

Пауэлл продолжает следовать более осторожному подходу, руководствуясь целями по инфляции и занятости, обозначенными в рамках «двойного мандата» ФРС. Он также хорошо представляет себе политическую составляющую, связанную с его вероятным переназначением на пост главы ФРС.

Его нынешний срок истекает в феврале следующего года, но президент Байден, насколько известно, собирается в октябре-ноябре принять решение о продлении его полномочий. На прошлой неделе о своей поддержке такого шага публично заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Для самого Байдена важно иметь на должности главы ФРС человека, который не станет ужесточать монетарную политику в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, предстоящих в следующем году, особенно в свете событий в Афганистане и их влияния на рейтинг одобрения деятельности президента США.

Важное значение для Байдена также имеют возможные трудности, связанные с «потолком долга», и риск повторения дефицита на рынке долларового репо в четвертом квартале нынешнего года. На этой неделе будет опубликована статистика численности рабочих мест, которая, скорее всего, подтвердит, что рост занятости в США набирает обороты.

Все больше признаков указывает и на то, что нехватка рабочей силы, которая является общей проблемой для всех ведущих экономик мира (усугубляя перебои в работе цепочек поставок), становится для экономики США одним из ключевых сдерживающих факторов.

Работодатели в ответ могут повысить заработную плату, и это уже происходит, согласно статистике из некоторых отраслей. Что касается ближайших перспектив экономики, Пауэлл в своем выступлении особенно отметил рост цен на товары длительного пользования как основную причину того, что общая инфляция в последнее время ускорилась и, возможно, оказалась более устойчивой, чем предполагал центробанк.

Как бы то ни было, рост цен на жилье в США в реальном выражении приблизился к предыдущим максимумам, а S&P 500 продолжает устанавливать новые рекорды, при этом некоторые аналитики ожидают, что в будущем году индекс достигнет отметки 5000. Далеко не все соглашаются с мнением Федрезерва, который считает ускорение инфляции временным явлением.

На рынке недвижимости цены не могут повышаться бесконечно, поскольку подорожание делает покупку жилья менее привлекательной. Федрезерв должен быть готов к тому, что цены на жилье в итоге могут развернуться вниз, и активность в этом секторе резко упадет.

Рынок жилья всегда вносил большой вклад в наступление рецессии в США. Помимо этого, мировые цены на продовольственные товары и удобрения поднялись до рекордных уровней за последние десять лет.

Следующим этапом текущей ситуации в экономике может стать раскручивание спирали зарплаты-цены и появление «старой доброй» инфляции зарплат.

Риск для ФРС заключается в том, что всплески инфляции зарплат очень непросто остановить, как показал опыт предыдущих лет. Крупные центробанки привыкли действовать в условиях умеренной инфляции зарплат, которая наблюдается уже много лет и в значительной степени обусловлена вступлением Китая в ВТО, что привело к уменьшению наклона кривой Филлипса во всей мировой экономике.

Китай фактически экспортировал дезинфляцию стоимости рабочей силы в крупнейшие экономики, позволив центробанкам успешно сдерживать рост цен. На протяжении многих лет темпы инфляции в развитых странах устойчиво держались ниже официальных целевых уровней, что породило концепцию так называемой бесконечной стагнации.

Ирония нынешней ситуации состоит в том, что следующей большой макротемой может стать «бесконечная стагфляция», где низкие темпы экономического роста будут соседствовать с относительно высокой инфляцией, что среди прочего будет означать конец недолгой эпохи глобальной рефляции, о которой много говорилось в 2020 — начале 2021 гг.

Можем ли мы полностью исключить сценарий, в котором Федрезерв будет вынужден не просто отложить сворачивание программы количественного смягчения, а вернуться к наращиванию своего баланса?

До повышения ставки по федеральным фондам, судя по всему, еще далеко. Что касается сворачивая QE, то в своем выступлении Пауэлл не указал ни вероятных сроков его завершения, ни предполагаемых темпов сокращения покупки активов.

Многое будет зависеть от того, насколько развитие ситуации в американской экономике будет соответствовать ожиданиям центробанка. В данный момент мы видим явные признаки циклического замедления экономической активности, что особенно заметно в динамике потребительских расходов.

Реальная доходность 10-летних UST снова начала опускаться глубже в отрицательную зону, а долгосрочные инфляционные ожидания в США сейчас примерно на 20 бп ниже майского пика, составившего 2,55%. FT Unhedged приводит интересное исследование, которое было представлено на пятничном симпозиуме ФРС, авторы которого приходят к выводу, что рост имущественного неравенства является одной из главных причин увеличения объема сбережений.

Избыточные сбережения, формирующиеся за счет средств состоятельной части населения, способствуют снижению процентных ставок, что, в свою очередь, толкает вверх цены на финансовые активы.

Замедление экономического роста наблюдается и в ряде крупных азиатских экономик, включая Китай. Только что опубликованный индекс PMI сектора услуг Китая впервые с начала пандемии опустился ниже 50 пунктов, что может объясняться усилиями Народного банка Китая по охлаждению кредитного рынка страны.

Некоторые азиатские центробанки начинают повышать процентные ставки, но это лишь увеличивает вероятность расхождения траекторий восстановления между различными частями мировой экономики.

Настоящий материал является переводом обзора Global Macro Jottings — Powell supports the markets от 31.08.2021.