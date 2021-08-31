Сделка Yandex и Uber подстегнула котировки интернет-гиганта
В настоящий момент совместное предприятие (СП) Yandex NV (YNDX) и Uber Technologies Inc. (UBER) находится в процессе реструктуризации. В частности, Yandex выкупает долю Uber в своих активах, связанных с доставкой еды и продуктов питания, а именно: в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке». Кроме того, YNDX по-прежнему имеет возможность приобрести оставшуюся долю СП по фиксированной стоимости $1,8-2 млрд.
В итоге российский интернет-гигант может получить 100% в этих активах, а также выкупить у Uber предприятие по производству беспилотных автомобилей и дронов.
Важно отметить, что Yandex также получит опцион на приобретение оставшейся доли в совместном с Uber бизнесе по предоставлению услуг такси и каршеринга. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, которая, как мы ожидаем, будет закрыта к концу года.
Yandex ранее уже предпринимал попытки вернуть себе контроль над совместными проектами с Uber, включая «Яндекс.Такси», поскольку пандемия стимулировала быстрый рост российского рынка услуг доставки и питания. Другие игроки на рынке доставки также привлекают крупные инвестиции в свои проекты, в том числе интернет-магазина Ozon Holding Plc (OZON).
Сбербанк также развивает соответствующие сервисы, разрабатываемые совместно с Mail.ru Group (MRG).
Мы считаем текущую сделку с Uber стратегически важной для Yandex NV, учитывая растущий спрос на все виды транспортных услуг. Получение полного контроля над проектом может привести к более оперативному принятию управленческих решений и более тесной интеграции между подразделениями foodtech, доставки и электронной коммерции («Яндекс.Маркет»).
Yandex clA на Мосбирже росли в течение всей торговой сессии. Однако мы считаем, что акции компании переоценены в моменте и их покупка может быть интересна лишь при коррекциях.
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