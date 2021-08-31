В последний день уходящего лета настроения инвесторов на российском фондовом рынке вновь ухудшились. Хотя индекс МосБиржи (-0,2%) и открылся ростом, в течение дня он тяготел к уровню 3900 пунктов.

Наибольшее влияния оказали снижающиеся котировки на нефть марки Brent, которые по итогам дня снова опускались ниже 73 долларов за баррель.

Рубль же немного укрепился по итогам дня и в данный момент находится в нижней части нашего целевого диапазона 73,0-74,5.

Бумаги компаний чёрной металлургии корректировались: акции Мечела (ао: —4,5; ап: —6,7%) падали после сильного роста накануне, бумаги Северстали (-1,7%) откатились за счет дивидендной отсечки.

На фоне снижения нефтяных котировок снижались акции компаний нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: —3,3%; Роснефть: —1,4%; НОВАТЭК: —1,3%). Также аутсайдерами торгов стали золотодобытчики (Полиметалл: —2,7%; Полюс: —2,4%).

В то же время на рынке сохранялся точечный спрос на акции отдельных секторов. Так, на фоне роста цен на алюминий до 10-ти летних максимумов, прибавили бумаги РУСАЛа (+3,1%). Продолжают отыгрывать новость о выплате промежуточных дивидендов акции АЛРОСА (+4,3%).

Бумаги Газпрома (+0,7%) растут благодаря положительной конъюнктуре на газовом рынке, а также сильным финансовым результатам за 2 кв.

Отдельно стоит выделить взрывной рост акций КАМАЗа (+23,6%), который продолжается третий день подряд.

Ралли в бумагах явилось следствием сильной финансовой отчетности и заявлений правительства о выделении средств на компенсацию процентов по инвестициям. Также сильно подросли акции ФосАгро (+3,0%) на фоне обновления цен на удобрения 9-ти летних максимумов.

Мы ожидаем, что завтра подобная динамика сохранится, а актуальным для индекса МосБиржи станет диапазон 3900 – 3950 пунктов.