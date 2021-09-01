В последние дни ситуация на фондовом рынке меняется не сильно. Акции-лидеры, такие как "Газпром" и ВТБ, растут, но в целом "быкам" не удается перебить максимумы середины июня по индексу РТС.

Цены на нефть при этом находятся в понижательном канале 64-73 доллара за баррель (Brent), как и индекс развивающихся рынков от MSCI. По итогам вчерашнего дня индекс РТС снизился на 0,03%, индекс МосБиржи — на 0,24%.

Среди событий отмечу новость, что Минфин обсуждает варианты введения плавающего НДПИ для производителей удобрений. Определенность будет к октябрю. Также отмечу визит президента Украины в США. Это последняя судорожная попытка запретить ввод в эксплуатацию газоопровод "Северный поток-2".

Вчера Владимир Зеленский встречался с министром энергетики США и назвал российский газ "самым грязным в мире" по экологическим причинам и из-за "подкупа шантажа и коррупции". Сегодня украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Если российский газ "грязный", зачем Украина добивается его транзита через свою ГТС? Не боится загрязнить территорию "шантажом и коррупцией"?

Вчера стоимость "грязного газа" на европейском рынке впервые превысила отметку в $600 за тысячу кубометров. Это означает рост котировок на 12% за месяц. Глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников считает, что фактор низких запасов в подземных хранилищах газа Европы продолжит оказывать поддержку спросу на газ во втором полугодии 2021 года и даже в 2022 году.

Цены на золото довольно близко пошли к сопротивлению 1835 долларов. Не вижу перспективы для жесткой коррекции на фоне мягкой риторики главы ФРС.

Вчера вышла статистика по инфляции в ЕС. Инфляция показала рекорд с 2011 года: +3% (год к году) в августе при прогнозе 2,7%. Причем показатель стал разгоняться в последние месяцы. На этом фоне довольно грозно для "быков" прозвучало заявление главы австрийского ЦБ о том, что надо подумать, как урезать специальные программы по борьбе с пандемией. Грозно, потому что очередное решение по монетарной политике ЕЦБ состоится 9 сентября. ЕЦБ не готов ужесточать монетарную политику, но количество "ястребов" внутри растет, и они делают заявления, которые пугают инвесторов.

Сегодня в День знаний мы обязательно узнаем о рынке что- то новое и интересное. Утром мы узнали, что китайский рынок растет, как и фьючерсы на открытие бирж США, поэтому открытие нашего рынка будет с небольшим плюсом.

Интересны будут и итоги сегодняшний встречи ОПЕК+, которая ориентировочно начнется в 18.00 мск.