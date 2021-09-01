Диапазон справедливой стоимости рубля на 2022 г. составляет 70-80 руб./$, однако по двум причинам мы выставляем годовой прогноз по нижней границе прогнозного диапазона.

Первая причина заключается в том, что риски ослабления курса в 2022 г. не подконтрольны российским экономическим властям – ориентир из модели фундаментального курса, основанной на дифференциале реальных процентных ставок (ориентир 70 руб./$), может пострадать от ужесточения монетарной политики в США, тогда как значение равновесного курса, рассчитанного из доли сырьевого экспорта в ВВП (80 руб./$), подвержено рискам ужесточения повестки декарбонизации.

Вторая причина заключается в том, что в период ожидаемого монетарного ужесточения мы предпочитаем полагаться на значения равновесного курса, которые высчитываются из немонетарных моделей (78-80 руб./$). Именно этот диапазон мы используем как ориентир на будущий год.