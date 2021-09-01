Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение и обновили недавние максимумы, поддерживаемые в том числе корпоративными историями.

К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,22%, до 3966,67 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,71%, до 1712,96 пункта.

Рубль к завершению сессии отступил от максимумов дня и изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль опустилась ниже 73 руб, к минимуму с начала августа, а пара евро/рубль вернулась к 86,50 руб.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+2,01%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,69%).

ЭМИТЕНТЫ

Лидеры роста: Petropavlovsk (+8,68%), TCS Group (+5,83%), Новатэк (+4,20%), ИнтерРАО (+3,44%)

Petropavlovsk в среду рос на повышенных объемах и поднялся к максимуму с начала августа после сообщения о получении чистой прибыли в 1-м полугодии 2021 года против убытка годом ранее. Позитивом для инвесторов также стали новости о планируемом объявлении дивидендов и представлении обновленной стратегии и плана развития компании на рынке капитала к концу октября.

На этом фоне бумаги попытались закрепиться выше района краткосрочных сопротивлений 22-23 руб, но все же по ряду ключевых показателей Petropavlovsk сохраняется слабость, которая пока ограничивает повышение акций (падение полугодовой выручки 33% г/г и риски сокращения добычи золота в текущем году на 14-20% согласно производственному плану).

Расписки TCS Group росли в рамках коррекционного восстановления с локальных минимумов, а бумаги ИнтерРАО продолжали повышение после публикации финансовых результатов за 1-е полугодие по МСФО на прошлой неделе.

Лидеры снижения: Северсталь (-3,91%), ФосАгро (-2,87%), Qiwi (-1,57%), Лента др (-1,43%)

Акции Северстали в середине недели упали в связи с дивидендной отсечкой.

ВНЕШНИЙ ФОН: НЕОДНОЗНАЧНЫЙ

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,7%. Высокотехнологичный Nasdaq продолжал обновлять рекорды, а циклический Dow Jones Industrial Average уже традиционно для последних сессий смотрелся хуже рынка.

Данные ADP по занятости в частном секторе за август оказались почти в два раза хуже ожиданий и показали её рост лишь на 372 тыс против прогнозов увеличения на 613 тыс. Статистика, однако, говорит об умеренных темпах восстановления рынка труда и таким образом уменьшает риски ужесточения тона ФРС.

Индикатор деловой активности в промышленности США от ISM за август при этом превысил ожидания и увеличился с 59,5 до 59,9 пункта.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,7%, растеряв часть отвоеванных в течение сессии позиций.

Статистика региона в среду носила неоднозначный характер и показала пересмотр темпов деловой активности в промышленности Германии и еврозоны за август в сторону небольшого понижения.

В то же время уровень безработицы еврозоны в июле снизился с 7,8% до 7,6%, а ряд представителей ЕЦБ призвал к более скорому завершению программы покупок облигаций.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли из небольшого плюса в минус и теряли в пределах 1%, несмотря на данные Минэнерго США о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 7,16 млн баррелей (ожидалось —3 млн баррелей).

Запасы бензина, однако, выросли на 1,29 млн баррелей, а нефтедобыча в США поднялась с 11,4 млн до 11,5 млн баррелей в день. На рынок также поступили сообщения о намерении стран ОПЕК+ продолжить ежемесячное наращивание нефтедобычи на 400 тыс баррелей в день, но несколько напугали слова Новака о наличии возможностей у России по увеличению производства более высокими темпами.

Котировки в итоге скорректировались к краткосрочным поддержкам 70,50 долл и 67,50 долл соответственно.

РЫНОК ЗАВТРА

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и обновили августовские пики. Индикатор Мосбиржи поднялся до исторического максимума 3971 пункт с ближайшим сопротивлением 4000 пунктов, а долларовый РТС — до пика с марта 2012 года 1716 пунктов с ближайшим сопротивлением 1750 пунктов.

Рынок продолжает повышение вне зон перекупленности, что позволяет покупателям действовать более свободно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3920-4030 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдалась некоторая неуверенность, которая, впрочем, не сказалась на российском рынке, сосредоточившимся на корпоративных историях.

Поступающие данные указывают на замедление темпов роста экономик Китая, Европы и США в 3-м квартале, но пока статистика не является совсем разочаровывающей, такой исход даже благоприятен для аппетита к риску и перспективы сохранения низких процентных ставок.

Цены на нефть, не получив мягких сигналов ОПЕК+, вернулись к краткосрочным поддержкам, но впоследствии могут пытаться возобновить повышение вместе с фондовыми площадками.

События дня:

• индекс цен производителей еврозоны в июле (12.00 мск)

• онлайн пресс-конференция ЦБ РФ по направлениям денежно-кредитной политики в 2022 г (15.00 мск)

• торговый баланс США в июле (15.30 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• производственные заказы США в июле (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (по ходу сессии)

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за июль 2021 г