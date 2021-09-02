МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов четверга складывается нейтральный. Цены на нефть незначительно снижаются после минимальных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,4%, отступив от максимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq достиг очередного рекорда, в то время как в других секторах преобладала консолидация после публикации худших, нежели ожидалось, данных по занятости в частном секторе от ADP, которые предшествуют официальному отчету по рынку труда в пятницу.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют менее 0,1%. Четверг отметится для рынка выходом данных по торговому балансу, а также еженедельному числу обращений за пособиями по безработице.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который не удержал все отвоеванные в течение сессии позиции. В четверг инвесторы смогут оценить данные по производственной инфляции еврозоны в июле. Высокие темпы роста цен в последнее время, однако, не слишком настораживают покупателей.

На торгах в Азии утром наблюдается неоднозначная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,55%.

Китайские индексы изменятся разнонаправленно, в пределах 1%. На биржах проходит консолидация в ожидании поступления новых значимых драйверов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после незначительных изменений накануне. Котировки стабилизировались чуть выше средних полос Боллинджера дневных графиков 70,50 долларов и 67,50 долларов соответственно, что все еще позволяет надеяться на их возвращение к росту. В среду же реакция инвесторов на подтверждение планов ОПЕК+ по постепенному увеличению нефтедобычи, по сути, была нейтральной. Теперь рынок продолжит оценивать общеэкономические факторы, которые влияют на баланс спроса и предложения.

События дня:

• индекс цен производителей еврозоны в июле (12.00 мск)

• онлайн пресс-конференция ЦБ РФ по направлениям денежно-кредитной политики в 2022 г (15.00 мск)

• торговый баланс США в июле (15.30 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• производственные заказы США в июле (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (по ходу сессии)

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за июль 2021 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне уверенно выросли и обновили исторический (3972 пункта) и многолетний (1716 пунктов) пики, все еще оставаясь вне зон перекупленности. Российский рынок сохраняет импульс к повышению с ближайшими сопротивлениями 4000 и 1750 пунктов и может прерваться разве что на умеренную коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3920-4030 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль опустилась к отметке 72,80 рубля (нижняя полоса Боллинджера дневного графика и минимум с начала августа), преодоление которой может направить доллар к 72 рублям. Пара евро/рубль остается ниже сопротивления 86,60 рубля (средняя полоса Боллинджера) и сохраняет потенциал снижения к 86 рублям (нижняя полоса Боллинджера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в незначительный минус, корректируясь после достижения очередных максимумов в условиях нейтрального внешнего фона. По ходу дня инвесторы будут реагировать в основном на зарубежную статистику, но интересным событием также может стать онлайн пресс-конференция ЦБ РФ по направлениям денежно-кредитной политики в 2022 году. В четверг мировые биржи в целом могут перейти в консолидационную фазу перед публикацией ключевого отчета по рынку труда США за август, традиционно назначенной на самый конец недели.