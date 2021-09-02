МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск не показывает выраженной динамики, торгуясь вблизи нулевых отметок. Цены на нефть несколько снизились, на фондовых площадках США продолжается консолидация.

В фокусе внимания биржевых игроков по всему миру данные по американскому рынку труда, поскольку от них во многом зависит курс монетарной политики ФРС. Если статистика занятости, выходящая 2-3 сентября, окажется намного лучше прогнозов, это может приблизить начало сворачивания стимулирующих мер в Штатах.

Участники соглашения ОПЕК+ оставили без изменений его параметры: дополнительный объем добычи нефти сохранен на уровне 400 тысяч баррелей в сутки. Прогнозы по-прежнему предполагают дефицит на мировом рынке в объеме 0,5-0,7 миллионов баррелей в сутки до конца текущего года и профицит в диапазоне 2-2,5 миллионов баррелей в сутки в 2022-м.

На этом фоне участники торгов "подбирают" недооцененные акции Башнефти, Русснефти и Сургутнефтегаза. В то же время наиболее популярные у инвесторов в нефтегазовый сектор бумаги НОВАТЭКа, Роснефти, ЛУКОЙЛа и Газпрома торгуются несколько хуже рынка.

В финансовом секторе рост демонстрируют котировки САФМАР, БСП, МКБ, а лидеры Сбербанк и ВТБ корректируются вниз. Банковские бумаги снижаются и на торгах в США. Фоном для этого стала новость об угрожающих Wells Fargo штрафах за недостаточно активную выплату компенсаций пострадавшим от действий сотрудников клиентских подразделений банка в 2016 году. Еще одним драйвером снижения для сектора выступают предположения о том, что отказ ФРС от активного сворачивания QE не позволит банкам быстро увеличить показатели маржи.

Акции Русгидро на открытии торгов пошли вверх на новости о планах за пять лет инвестировать в инфраструктуру Дальнего Востока 370 миллиардов рублей. За предыдущие пять лет объем этих вложений холдинга составил 253 миллиардов рублей, однако это не привело к увеличению его долговой нагрузки при повышении оценок чистой рентабельности с 10% в 2010-2015 годах до 16% в 2016-2020-м.

Русал может воспользоваться правом досрочного погашения части кредитов, полученных от Сбербанка. Участие в buy back Норникеля и его дивиденды принесли алюминиевому гиганту 1,42 миллиарда долларов и 618 миллионов долларов соответственно. Часть этих средств была направлена на выплаты по кредитам и займам, в результате чего чистый долг Русала за полугодие сократился с 5,6 миллиардов долларов до 4,1 миллиарда долларов. Основной объем этого долга составляют кредиты от Сбербанка. До конца 2022 года Русалу предстоит погасить около 2 миллиарда долларов долга. Сегодня бумаги Русала вновь в лидерах роста, поддержку им продолжает оказывать позитивная динамика в мировых ценах на алюминий, благодаря которой таргет по бумагам компании может быть повышен на 5-15%.

Во второй половине дня на отечественном рынке акций преобладает вероятность снижения. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: диапазон 3930-3980 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,50-73,50 и 86,00-87,00 соответственно.