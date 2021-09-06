В пятницу Индекс Мосбиржи сумел преодолеть отметку 4000 пунктов, причем произошло это в самом конце торгов.

Из интересных событий дня стоит отметить, что впервые за долгое-долгое время в число лидеров роста выбились бумаги "Норникеля". Компания заявила, что может выплатить промежуточные дивиденды, а также приступила к переговорам с Росрыболовством по поводу заключения мирового соглашения. Ранее ведомство предъявило иск к ГМК на 59 млрд руб за ущерб водной фауне в результате розлива топлива в Норильске весной прошлого года. Сама компания считает сумму завышенной в разы и теперь есть вероятность, что объем претензий не только будет снижен, но и их выплата растянута во времени.

Сопротивлением по бумаге является район 25,7 тыс руб, но двинуться сегодня к нему будет сложно из-за падения цен на никель на 1,7%.

Продолжился и рост "Газпрома". Эту бумагу стоит определенно держать в портфеле. Цены на газ в Европе будут оставаться высокими из-за низкого уровня заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, все говорит о том, что по итогам года дивидендная доходность "Газпрома" будет двузначной.

Стоит также отметить, что на прошлой неделе впервые за много недель наблюдался приток средств иностранных фондов в российские акции. С учетом того, что американский рынок акций уверенно находится в восходящем тренде, у Индекса Мосбиржи есть все шансы для продолжения роста, первой целью которого является район 4060 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года.

Но сегодня продолжить подъем будет сложно из-за нефтяных бумаг, имеющих большой вес в индексе. С утра нефть дешевеет на 1,5% и торгуется в районе 71,5 долларов за баррель. Каких-то особых причин для снижения котировок нет. Быть может, крупные игроки начали закладывать в цены скорое восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Есть и опасения относительно спроса, после публикации слабой статистики по рынку труда в США, которая угрожает снижению темпов роста экономики. Хотя, с другой стороны, этот фактор может отодвинуть на следующий год начало снижения объема выкупа бумаг с рынка со стороны ФРС США.

На этом фоне акции нефтянки, и так торгующиеся в последние недели хуже рынка, упадут.

Сегодня также не будет торговаться фондовая Америка из-за празднования Дня труда в США. Скорее всего, не увидим мы и движения во фьючерсах на американские индексы.

Так что не исключено, что сегодня основным ориентиром для российского рынка акций станет нефть, которая, как мы уже говорили, снижается. Поэтому небольшой коррекции Индекса Мосбиржи в течение дня исключать нельзя.

Рубль на утренней сессии теряет к доллару около 0,5%. Небольшую поддержку российской валюте на этой неделе может оказать Минфин, который должен снизить объем закупки валюты в рамках бюджетного правила. Но в серьезный рост рубля мы не верим и не поверим до тех пор, пока "бюджетный фактор" будет действовать.