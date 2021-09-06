Японский рынок на максимуме с 1990 года
Азиатские рынки начали новую неделю позитивно. Поводом для этого стала слабая статистика по рынку труда в США, которая, предположительно, заставит ФРС не торопиться с сокращением покупки облигаций.
В Японии индекс широкого рынка Topix подскочил до максимального значения с августа 1990 года. В лидерах были секторы судоходных компаний, финансы и производители полупроводниковой продукции. Под давлением оказались бумаги генерирующих компаний. К примеру, Kansai Electric теряла более 3% своей капитализации.
На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался в пределах 0,2% до 92,20 п. Валюты риска AUD и NZD теряли более 0,2% против американского конкурента. Фактически, можно говорить, что валюты риска подвержены лёгкой коррекции после сильной предыдущей недели. Во вторник Резервный Банк Австралии проведёт заседание. Изменений ключевой ставки не ожидается, но регулятор может внести коррективы в количественную программу.
По состоянию на 8:35 мск:
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