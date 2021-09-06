По итогам прошедшей недели котировки среднесрочных и длинных ОФЗ практически не изменились — доходность 5-летних госбумаг осталась на отметке 6,88% годовых, 10-летних — прибавила 1 б.п. (6,99% годовых). На фоне дальнейшего усиления инфляционного давления (на 30 августа недельный рост цен вновь составил 0,1%, что в годовом выражении свидетельствует о дальнейшем ускорении инфляции до 6,77% с 6,67% на 23 августа) доходность коротких годовых ОФЗ выросла на 15 б.п. — до 6,72% годовых.

ЦБ накануне не дал нового сигнала относительно ключевой ставки, заявив, что регулятор будет оценивать целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В результате, данные по инфляции (по итогам августа и недельные данные на начало сентября), которые выйдут на этой неделе, также будут приниматься во внимание регулятором при принятии решения по ставке в эту пятницу.

Короткие ОФЗ пока указывают на ожидания рынка по повышению ставки на 25 б.п. — до 6,75% годовых. На наш взгляд, ЦБ пойдет на упреждающее повышение ставки до 7%. Реакция рынка на повышение во многом будет зависеть от дальнейшего сигнала регулятора — ожидаем, что данное повышение может завершить текущий цикл ужесточения политики ЦБ, что сделает кривую еще более плоской (доходности 10-летки продолжат консолидироваться у 7% годовых).

Ждем пониженной активности торгов в первой половине недели в ожидании данных по инфляции (будут опубликованы в среду вечером и отыгрываться рынков уже в четверг) и итогов заседания ЦБ в пятницу.