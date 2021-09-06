В пятницу мировые рынки акций двигались в боковом тренде накануне выхода данных по рынку труда США за август, однако после выхода статистики на рынках появились признаки аппетита к риску.

Российский рынок акций, начав пятницу небольшим снижением, завершил день в плюсе — индекс РТС прибавил 0,4% до 1 734 пунктов, тогда как индекс Московской биржи повысился на 0,1% до 4 007 пунктов — рост наблюдался, главным образом, в акциях энергетических и металлургических компаний, так как инвесторы уходили в защитные активы.

На прошлой неделе российский рынок акций продемонстрировал самую сильную динамику среди аналогов — индекс MSCI Russia прибавил 4,2%, тогда как индекс MSCI EM повысился на 3,4%, динамика рынков DM почти не изменилась по итогам недели.

Курс рубля укрепился на 0,2% до 72,73 руб./долл. в пятницу и подорожал на 1,1% за неделю. Цены на нефть снизились (Brent —0,8% до 72,48 долл./барр.) после решения OPEC+ увеличить добычу — за неделю Brent потеряла 0,1%.

Мы полагаем, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится на фоне оптимизма на азиатских рынках сегодня утром, так как инвесторы отыгрывают идею о том, что из-за слабых макроэкономических данных по всему миру начало количественного свертывания может откладываться, тогда как ряд стран, в том числе Япония и Китай, могут, напротив, предложить дополнительные стимулы.

Европейские и американские фьючерсы также растут, хотя объемы торгов могут быть небольшими, так как рынок США закрыт по случаю Дня труда.

Доллар торгуется около своих месячных минимумов на фоне роста доходностей казначейских облигаций.

Цены на нефть снижаются сегодня утром, так как рынок обеспокоен перспективами спроса после выхода слабых данных по рынку труда США.