На старте сессии российский рынок совершил рывок вверх. Индекс МосБиржи вновь переписал историческую вершину, а индекс РТС — девятилетнюю. Затем у нас произошла кратковременная просадка, после чего восходящая динамика возобновилась.

Поначалу фьючерсы на индекс S&P 500 и нефтяные цены снижались, но вскоре мировые фондовые индикаторы перешли к поступательному росту, а незадолго до открытия российских торгов и нефть стала восстанавливаться.

Поддержку биржевым инструментам оказывают надежды инвесторов на то, что провальный отчет по рыку труда США, вышедший в пятницу, заставит ФРС повременить с началом сворачивания монетарных стимулов.

Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступило неожиданное и сильное увеличение промышленных заказов в Германии, а также превысивший ожидания индекс доверия инвесторов в ЕС. Тем не менее сегодня активность на рынках пониженная на фоне отсутствия основной сессии в США из-за праздничного выходного.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 4100 п., у индекса РТС — на десятилетнем максимуме 1763 п. В случае сохранения позитивного внешнего фона, мы уже в ближайшие дни способны проверить на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

Рубль с открытия устремился вниз, хотя ситуация на мировых рынках была достаточно благоприятной. Лишь нефть находилась под небольшим давлением, но вскоре стала восстанавливаться.

Несмотря на улучшение внешнего фона, рубль после нескольких коррекционных попыток продолжил сдавать позиции. Давление на него и другие развивающиеся валюты оказывает поступательный рост доллара. Правда, многие представители сектора еще утром стали восстанавливаться, часть вышла в плюс.

Восходящей динамике биржевых инструментов способствуют надежды инвесторов на то, что провальный отчет по рыку труда США, вышедший в пятницу, заставит ФРС повременить с началом сворачивания монетарных стимулов.

Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступило неожиданное и сильное увеличение промышленных заказов в Германии, а также превысивший ожидания индекс доверия инвесторов в ЕС. Тем не менее сегодня активность на рынках пониженная на фоне отсутствия основной сессии в США из-за праздничного выходного.

Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку развернуться вверх. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI резко повысился, но столь же стремительно ушел вниз, вновь переписав недельный минимум. Затем индикатор отыграл часть потерь, оставаясь в небольшом минусе.

Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, реагируя в основном на негативные драйверы. Несмотря на пробой важной поддержки 72,68 руб., доллар в пятницу сумел отскочить от нового двухмесячного минимума 72,55 руб. Его ближайшей целью может выступить недельная вершина 73,4 руб., где находится промежуточное сопротивление. Помешать этому движению может лишь ускорение роста мировых рынков и нефти