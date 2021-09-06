В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Мечела (+6,53%) и бумаги ТМК (+5,53%). Обыкновенные акции Селигдара подорожали на 1,82%. В лидерах снижения после дивидендных отсечек пребывали котировки НЛМК (-4,13%) и бумаги Qiwi (-2,42%).

Бумаги ТМК в понедельник поднялись до максимума с июля 2011 года после утверждения акционерами компании в конце прошлой недели дивидендов за 1-е полугодие в размере 17,71 руб. на обыкновенную акцию.

Обыкновенные акции Селигдара повышались без конкретных фундаментальных драйверов. Компания представила финансовые результаты за 1-е полугодие еще в конце августа, сообщив о чистой прибыли по МСФО в размере 3,8 млрд руб. против убытка 4,02 млрд руб. годом ранее при увеличении выручки на 10%, до 11,3 млрд руб.

С технической точки зрения бумаги Селигдара в понедельник вышли из среднесрочного диапазона с верхней границей 45 руб. и подают сигналы на развитие движения в район 46,50 руб. при закреплении выше сопротивления 45,90 руб. ADX дневного графика указывает на смену тренда на бычий, но покупателям имеет смысл дождаться завершения одного-двух дней выше 45 руб. для подтверждения сигнала. При оптимистичном сценарии котировки могут вернуться к июньскому максимуму 47,77 руб., но для этого, вероятно, понадобится рост цен на золото в район 1900 долл./унц.