Акции Селигдара пытаются выйти из среднесрочного диапазона
В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Мечела (+6,53%) и бумаги ТМК (+5,53%). Обыкновенные акции Селигдара подорожали на 1,82%. В лидерах снижения после дивидендных отсечек пребывали котировки НЛМК (-4,13%) и бумаги Qiwi (-2,42%).
Бумаги ТМК в понедельник поднялись до максимума с июля 2011 года после утверждения акционерами компании в конце прошлой недели дивидендов за 1-е полугодие в размере 17,71 руб. на обыкновенную акцию.
Обыкновенные акции Селигдара повышались без конкретных фундаментальных драйверов. Компания представила финансовые результаты за 1-е полугодие еще в конце августа, сообщив о чистой прибыли по МСФО в размере 3,8 млрд руб. против убытка 4,02 млрд руб. годом ранее при увеличении выручки на 10%, до 11,3 млрд руб.
С технической точки зрения бумаги Селигдара в понедельник вышли из среднесрочного диапазона с верхней границей 45 руб. и подают сигналы на развитие движения в район 46,50 руб. при закреплении выше сопротивления 45,90 руб. ADX дневного графика указывает на смену тренда на бычий, но покупателям имеет смысл дождаться завершения одного-двух дней выше 45 руб. для подтверждения сигнала. При оптимистичном сценарии котировки могут вернуться к июньскому максимуму 47,77 руб., но для этого, вероятно, понадобится рост цен на золото в район 1900 долл./унц.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210906/834612438.html