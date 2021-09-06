Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 7 сентября, поднят до 72.95 руб. (+10 коп.), курс евро повышен до 86.57 руб. (+4 коп.) Стоимость бивалютной корзины составила 79.08 руб.(+7 коп.) В ходе торгов 6 сентября, курс доллара к рублю, c расчетами на завтра, к вечеру составил 73.05 руб.(+34 коп.), курс евро поднялся до 86.49руб.(+9 коп.)

На прошлой неделе все металлы, которые мы отслеживаем, показали рост. Начнем с алюминия. Военный переворот в Гвинее, совершившийся на выходных, толкает цены на алюминий вверх.

Утром в понедельник пик по алюминию был зафиксирован на уровне 2777 USD за тонну на опасениях, что прервутся поставки бокситов из Гвинеи, обеспечивающей 20% мирового спроса на бокситы.

Но даже до данного события, алюминий органически укреплялся и за прошлую неделю вырос на 2,93%, до уровня 2727 USD за тонну.

Т.е. если события и повлияли на рынок, то не так сильно, как это кажется из сообщений в СМИ. Никель на прошлой неделе вырос на 3,06% и достиг уровня в 19493 USD за тонну. И это случилось без всяких военных переворотов, скорее, можно говорить про продолжающийся годовой повышательный тренд, связанный с мировой инфляцией.

Серебро также на прошлой неделе показало рост на 2,91% и достигло уровня 24,72 USD/Тройская унция. Отскок от годовых минимумов продолжается. Серебро стремится к уровню 26 USD/Тройская унция. Меньше всего за прошедшую неделю укрепилось Золото, всего на 0,54%, достигнув уровня в 1827 USD/Тройская унция.

Золото достигло локального трехмесячного максимума, от которого уже два раза откатывалось к более низким уровням, но, судя по ценам в других металлах, в этот раз «металл желтого цвета» должен преодолеть сопротивление рынка и пойти выше, к уровню 1850 USD/Тройская унция.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent, на торгах 6 Сентября к вечеру откатывалась до 72.20 USD за баррель (-1.04% к закрытию торгов пятницы). Цена фьючерсов на нефть марки WTI отступала до 68.91 USD за баррель (-0.55% к закрытию вчерашнего дня).