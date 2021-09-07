По итогам вчерашнего дня индекс РТС прибавил в весе 0,16%, индекс МосБиржи вырос на 0,66%. Американские биржи были закрыты на праздник, и инвесторы не опасались коррекции американских акций. Шанс попасть под каток коррекции велик, потому что сентябрь сезонно слабый месяц для акций США.

С другой стороны, в пятницу вышла плохая статистика. В августе было создано минимальное количество рабочих мест в США за период семь месяцев из-за роста заболеваемости COVID-19, который бьет по сектору досуга. На фоне такой статистики "ястребы" в ФРС должны вести себя тихо и скромно, а это хорошо для фондового рынка.

Акции "Мечела" вышли наверх из диапазона четырехдневной консолидации и выросли на 24,75% (обыкновенные) и на 11,65% привилегированные.

Был хороший спрос и на акции "Газпрома", бумаги прибавили 3,46%. Nord Stream 2 AG объявил о сварке последнего шва второй нитки трубопровода "Северный поток-2", а глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что трубопровод начнет работать через несколько дней.

Разумеется в коммерческую эксплуатацию трубопровод через несколько дней не войдет. Потребуется сертификация немецким регулирующим органом BNetzA и решение Европейкой комиссии, на все это может уйти несколько месяцев.

Акции "Газпрома" меня пугают и радуют одновременно. Мы наблюдаем рост близкий в гиперболическому, так как считается почти решенным делом, что акции протестируют исторический максимум на фоне роста поставок в страны дальнее зарубежье и высоких цен на газ. При этом мы знаем, что гиперболический рост (когда опоздавшие садятся в последний вагон поезда) качественным не бывает. Качественный рост всегда медленный с откатами.

Следим за развитием ситуации. Индикаторы на недельных и дневных графиках "Газпрома" показывают перекупленность, но при этом медвежьих расхождений на графике нет. А, к примеру, на графике другой газовой компании — "Новатэка" — они есть. На сегодня ближайшая поддержка находится в районе 313 — ранее пробитый наверх восходящий канал (верхняя его граница).

На фоне позитивных торгов акциями в Азии жду открытия нашего рынка с повышением. В четверг состоится заседание ЕЦБ, но вряд ли стоит ждать от ЕЦБ решительных действий. Сначала кран ликвидности должна закрыть ФРС США. Кстати, президент США Джо Байден, на этой неделе, вероятно, сделает свой выбор относительно того, переназначить ли председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок. Пауэлл проявил себя в последнее время не "центристом", а "голубем", поэтому его возможное переназначение для рынка это благо.

Цены на золото не смогли пробить наверх отметку 1835, но в случае ее пробития я жду роста до 1856 минимум.

Цены на нефть выросли. Около 80% мощностей по добыче в Мексиканском заливе остаются закрытыми после урагана Ида, хотя ураган был восемь дней тому назад.