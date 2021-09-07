Вчера российский рынок акций неожиданно сильно вырос, прибавив за основную сессию 0,66%. Причем подъем шел на приличных оборотах, несмотря на то, что фондовая Америка отдыхала. Это говорит о силе восходящего тренда.

Но сегодня ему надо бы прерваться. Внешний фон не благоволит продолжению покупок: американские фьючерсы пока торгуются в легком минусе, в "красной" зоне промышленные и драгоценные металлы, на 0,2% растет Индекс доллара, говоря об общем снижении спроса на рисковые активы.

Небольшим позитивом является удорожание нефти на 0,7%, но пока котировки расположились в районе 70-73 доллара за баррель. С одной стороны, это достаточно комфортный уровень для рублевых активов. С другой, дальнейший рост нефти спровоцировал бы ускорение роста Индекса Мосбиржи к следующей цели — 4060 пунктов.

Однако коррекция по российским акциям вряд ли будет глубокой и продолжительной, и пока ее стоит использовать для покупок.

По-прежнему считаем одной из лучших бумаг в настоящее время "Газпром", хотя он и выглядит локально перекупленным. Вчера прошла информация о завершении сварки труб в "Северном потоке 2", ждем стыковки газопровода и начала закачки газа в него. Это может спровоцировать приток в бумагу средств крупных стратегических инвесторов, поскольку сейчас все риски по проекту практически сняты. Кроме того, цены на газ в Европе продолжают бить рекорды, достигнув 660 долларов за тысячу кубов.

Продолжается ралли в "Мечеле": обычка вчера взлетела на 25%, префы — на 12%. Однако присоединяться к росту сейчас очень рискованно, коррекция может начаться в любой момент.

Противоречивая ситуация с "Русалом". С одной стороны, цены на алюминий вчера обновили рекорд на фоне государственного переворота в Гвинее, на долю которой приходится около 20% мирового производства глинозема. С другой стороны, под угрозой находятся добывающие мощности компании в этой стране. Считаем, что первый фактор должен перевесить: любой стране и любой власти нужна валюта и иностранные инвестиции.

Стоит также присмотреться к "ЭН+ Групп", которая контролирует "Русал". Она должна бы отыграть рост котировок своей "дочки".

Продолжил отскок "Норникель". Сейчас это одна из самых "отсталых" высоколиквидных акций. Спекулятивно бумага очень интересна с ближайшей целью роста в район 25,7 тыс руб.

Рубль в паре с долларом вчера начал снимать техническую перекупленность после 6 сессий роста. Сегодня с утра торги на валютном рынке Мосбиржи проходят практически без изменений относительно закрытия глобального рынка в понедельник. Пара торгуется чуть ниже отметки 73. Особых драйверов роста у рубля нет, тем более что Минфин вчера заявил о небольшом увеличении покупки валюты в рамках бюджетного правила в сентябре — начале октября. Сегодня ждем спокойных торгов по паре с тенденцией к небольшому ее росту.