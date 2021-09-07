Индексы в Европе и Азии продолжили рост
Европейский Stoxx 600 вырос на 0.7% по итогам торгов в понедельник, приблизившись к историческому максимуму, а китайский Hang Seng прибавляет 0.9% сегодня утром после неожиданного роста объемов экспорта в августе, подкрепленного повышенным спросом со стороны покупателей из Европы и США перед сезоном праздничных покупок в конце года.
В США вчера был выходной, однако это не помешало фьючерсам на американские индексы открыть день в "зеленой" зоне.
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